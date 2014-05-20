3:2. Швейцария-Латвия 20 мая на Чемпионате мира по хоккею в Минске! Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Швейцария-Латвия» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на «Минск-Арене» и «Чижовка-Арене»! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

На Минск-Арене играют Латвия и Швейцария, на Чижовка-Арене значится матч Дании и Словакии.

Обязаны побеждать сегодня латыши, если хотят продолжить борьбу в четвертьфинале. Так что, на наш взгляд, битва будет.

Швейцарцы этим матчем уже точно турнир завершают, а латышам нужно любое количество очков. Кроме нуля, разумеется.

Внимание, старт!

У латышей на замену Масальскиса в воротах играет Кристерс Гудлевскис, у швейцарцев - Рето Берра

Активно атакуют швейцарцы, пока ещё ищут свою игру латыши.

В большинстве играют латыши. Переместились на половину соперника прибалты.

Здорово разыграли шайбу у ворот швейцарцев латыши, но спасает свои ворота голкипер.

В равных составах команды.

Гооооол!!! Забивают швейцарцы: 1-0.

Дамьен Бруннер забивает 1-ю шайбу в этом поединке. Если хотят выходить латыши из группы, нужно скорее им просыпаться.

Гооооол!!! 2-0 делают счёт швейцарцы!

Доминик Шлумпф поражает ворота латышей.

И в большинстве играют латыши. 2 минуты у них есть поправить положение дел.

В равных составах играют команды. Не реализовали численное преимущество латыши.

Сбивает с ног швейцарского хоккеиста судья. Очень спешил поправить ворота.

Звучит сирена. 0-2 проигрывают латыши. Срочно нужно им искать ключики к тактике соперника.

Гоооол!! И 3-0 делают счёт швейцарцы.

Шлумпф оформляет дубль в этом матче. Трудно будет отыгрываться латышам.

Гоооол!! Отыгрывают одну шайбу латыши! 1-3.

Марис Ясс забивает, и куда активнее заиграли латыши.

Затолкать шайбу в ворота у латышей не получается, зато стычка у ворот швейцарцев.

Ясс отправляется на 2 минуты штрафа. Большинство у швейцарцев.

Выстояли латыши, в равных составах играют команды.

4 минуты до конца 2-го периода. Много опасных моментов создают латыши, но забить пока не смогли.

Очередной раз спасает ворота Берра! И в большинстве играют латыши. Отыграют ли ещё одну шайбу?

Равных составах команды. Не смогли реализовать преимущество латыши.

Перерыв у Латвии и Швейцарии. 1-3 проигрывают прибалты, но активнее заиграли. Надеемся, смогут они отыграться.

Аккуратно сегодня играют латыша: 2 минуты против 8 у швейцарцев.

У латышей есть последние 20 минут, чтобы остаться в турнире. всё-таки ярко играли они в чемпионате, заслужили 1/4-ой.

Появился шанс у латышей: в большинстве будут они играть 2 минуты.

4 на 3 играют команды. Больше швейцарцев на льду.

Половину периода отыграли команды. Пока не забивали хоккеисты в 3-ем периоде.

В равных составах играют швейцарцы и латыши.

В большинстве играют швейцарцы. Проверка на прочность проходит у Гудлевскиса.

Менее 3-х минут осталось играть командам в этом периоде. Таймаут берут латыши, 2 шайбы нужно им отыгрывать.

Гоооол!! Отыгрывают 1 шайбу латыши: 2-3.

Не спешат с решением судьи, проверяют гол на видеоповторе.

Засчитывают гол! 2-3 на табло и 2 минуты есть ещё у команд.

В пустые ворота летел швейцарец, но в штангу попадает шайба!

Редлихс забил 2-ю шайбу в ворота швейцарцев.

Звучит финальная сирена. 4-3, побеждает Швейцария, а Латвия прощается с минским чемпионатом.

Потрясающую концовку матча выдали команды. Но не хватило времени латышам, и обе сборные отправляются домой.

У латышей игроком матча признан Микелис Редлихс, у швейцарцев - Янник Вебер.

Поздравляем команды Словакии и Швейцарии!

Не получилась сегодня игра у латышей. Единственные из этой четвёрки претендовали они на четвертьфинал.

Таким образом пропускают латыши в финал финнов. А мы ждём матча Беларусь - Россия. Начало в 20.45