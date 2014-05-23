Генеральный директор «Штадлер Рейл Груп»: У нас есть предложение сделать в Беларуси поезд для метро

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко приглашает представителей европейских деловых кругов к реализации инвестпроектов в Беларуси. С таким предложением глава государства выступил 23 мая на встрече с представителями деловых кругов Швейцарии.

Среди гостей – генеральный директор «Штадлер Рейл Груп» Петер Шпулер. Его компания реализует в нашей стране инвестпроект по организации выпуска железнодорожного и городского транспорта.

Александр Лукашенко выразил надежду, что их успешная работа в Беларуси послужит хорошим примером для прихода сюда и других представителей бизнеса.

Такие электропоезда бизнес-класса уже привычны для белорусов. Более двух лет они курсируют не только в пригороде Минска, но и по всей стране. По сути, функция наземного скоростного метро. Только в десятки раз дешевле для государственного кошелька. Их произвели в Швейцарии, но вот в ближайшее время такой электропоезд сойдет и с белорусского конвейера.

«Штадлер Рейл Групп» (ведущий европейский производитель рейсовых автобусов, поездов, двухэтажных электричек, вагонов) уже два года сотрудничает с нашей страной. Сейчас совместное предприятие в Беларуси налаживает выпуск современных трамваев.

Привлечение иностранных инвестиций – ключевая позиция нашего государства. Есть перспективные направления: фармацевтика, химическое производство. В последнее время европейская бизнес-элита все пристальнее присматривается к белорусским инвестпредложениям.

На встрече у президента – влиятельные инвесторы. Руководители крупных компаний Швейцарии, Германии, Польши. Их имена хорошо известны на мировой бизнес-арене. Сейчас они с интересом изучают условия ведения бизнеса и инвестирования в Беларуси, ищут новых деловых партнеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Практически каждый из них в составе советов директоров «Штадлер Рейл Груп». Именно эта компания весьма успешно реализует инвестпроект в нашей стране по выпуску железнодорожного и городского транспорта. В частности, строит завод в Минской области.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Когда-то Петер приехал к нам, продал один из железнодорожных пассажирских поездов и пригласил меня прокатиться на этом поезде. Должен сказать, что комфорт не хуже, чем в известном «Мерседесе». Я ему предложил: «Если ты хочешь работать в Беларуси, давай построим здесь завод». Он несколько секунд подумал и говорит: «Сделаем». И надо отдать должное, мы очень ценим его этот, может быть, несколько эмоциональный порыв, который воплотился в это материальное производство.

Александр Лукашенко поинтересовался у Петера Шпулера, не возникает ли у него проблем в работе с белорусами. Швейцарский бизнесмен разговор с президентом начал с самой «горячей» темы – чемпионата мира по хоккею в Минске. К слову, Беларусь, Швейцария и Германия выступали в одной подгруппе на мировом первенстве.

Петер Шпулер, председатель наблюдательного совета, генеральный директор компании «Штадлер Рейл Груп» (Швейцария):

Единственная проблема – это то, что белорусские хоккеисты выбыли из турнира. Мы с коллегами были на арене и болели за вашу команду.

Александр Лукашенко:

Мы знаем, почему они проиграли. Застарелая болезнь защиты, чем стали страдать швейцарские и немецкие хоккеисты.

Дальше речь пошла о бизнесе. Кроме реализуемых в Беларуси проектов Петер Шпулер предложил новые.

Петер Шпулер:

Мы уже изготовили у вас первый трамвай европейского уровня. Кстати, он на выставке у «Минск-Арены». С этой техникой мы планируем не только закрепиться на внутреннем рынке Беларуси, но и успешно торговать на экспорт.

У нас есть предложение сделать в Беларуси поезд для минского метро. Это будет хороший образец и для выхода на другие рынки. К примеру, крупных городов России.

Александр Лукашенко подчеркнул, что готов выслушать предложения по взаимодействию в самых различных отраслях экономики и поддержать стоящие проекты.

Александр Лукашенко:

Около двух лет нам понадобилось для того, чтобы практически с нуля построить один из самых современных заводов по выпуску железнодорожного пассажирского транспорта на территории СНГ. Надеюсь, что успешная работа группы в Беларуси послужит хорошим примером для прихода сюда крупных компаний. У нас есть много перспективных инвестиционных проектов, которые мы заинтересованы реализовывать с участием зарубежного капитала.

Если наши сегодняшние гости найдут сферу приложения в Беларуси, я готов рассмотреть любые их предложения отдельно и любые их контракты. Я готов идти тем путем, как мы с вами начинали сотрудничать. Я познакомился с направлениями деятельности, которые возглавляют ваши партнеры. Я вам скажу, что они здесь могут найти хороший кусок работы. И не только в Беларуси. Поэтому милости просим.

Президент выразил надежду, что нынешний разговор выльется в новые конкретные направления сотрудничества Беларуси с партнерами из Швейцарии, Германии, Польши или любой другой страны мира.