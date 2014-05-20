Янник Вебер, защитник сборной Швейцарии по хоккею: У белорусов есть шансы пройти в полуфинал чемпионата мира

Новости Беларуси. 20 мая в «Минск-Арене» свои заключительные матчи на чемпионате мира по хоккею проводили сборные Швейцарии и Латвии. Альпийская дружина завершила выступление на турнире на мажорной ноте, обыграв соперника со счетом 3:2. После матча защитник сборной Швейцарии Янник Вебер ответил на вопросы корреспондента ctv.by.

В 2013 году Швейцария завоевала серебряные медали чемпионата мира. В 2014-м команде не удалось даже выйти из группы. Какие испытываете эмоции?

Янник Вебер, защитник сборной Швейцарии по хоккею:

Прошлый год был очень особенным для нас, все сложилось в нашу пользу. А в этом году турнир очень трудный, мы видим, что каждый может обыграть каждого. И этот чемпионат показал, что по уровню все очень близки. И даже два потерянных очка могут решить судьбу команды.

Какая игра на турнире была самой важной?

Янник Вебер:

Если оглядываться назад, то было тяжелее всего в матче с Беларусью. Мы вели в счете, затем упустили преимущество. Игра должна была перейти в овертайм, но затем мы снова пропустили. Также отмечу игру с Финляндией, когда мы уступили в серии буллитов и нам удалось завоевать только одно очко.

Всегда легче говорить уже после игры. Я думаю, что мы должны извлечь из этого уроки. У нас молодая команда. У швейцарского хоккея хорошие перспективы, мы обкатали на этом чемпионате несколько хороших молодых игроков.

Сборная Беларуси сможет пробиться в полуфинал чемпионата мира?

Янник Вебер:

Да. Я, правда, не знаю, с кем они сыграют в четвертьфинале, но с такой поддержкой, когда все трибуны кричат, а также с братьями Костицыными и Грабовским в составе, эта команда представляет реальную угрозу для любого соперника. У них есть шанс пройти в полуфинал.

Россия станет чемпионом?

Янник Вебер:

Овечкин – потрясающий игрок. В нашей группе Россия победила всех, рано обеспечила себе путевку в плей-офф. Но во второй группе есть тоже явные фавориты. Это сборные Швеции и Канады. Они тоже здорово играют. Но Россия более мотивирована, так как она неудачно выступила на домашних Олимпийских играх, где рассчитывала выиграть «золото». Поэтому эта команда будет очень опасна.

Что скажете об организации чемпионата мира в Минске?

Янник Вебер:

Все очень здорово, просто потрясающе. Я хочу сказать, что здесь огромное количество фанатов. Без сомнения, будет установлен новый рекорд посещаемости. Все билеты распроданы, и это во многом заслуга организаторов, так как хоккейный сезон почти окончен и самая горячая борьба проходит за Кубок Стэнли, и болельщики просто следят за матчами по телевизору.

Минск – это очень хороший город, преданный хоккею. Я думаю, все города должны быть такими. Даже когда мы играли против, например, Германии или США, а для местных болельщиков это, вроде бы, не представляло интереса, все равно собрались полные трибуны. Когда мы играли с США, все поддерживали нас, кричали. Очень приятно видеть такую горячую поддержку.