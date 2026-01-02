Каждый конверт дойдёт до адресата! Как работают сотрудники почты в новогодние праздники?

Новый год – это время подарков и поздравительных открыток. Порадовать близких можно и находясь на расстоянии в сотни километров. Предпраздничные дни стали самыми жаркими для работников почты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они усердно работали, чтобы успеть «доставить» радость. Что особенного в праздничной почте? И какие трогательные истории хранят работники? Диана Головач отправились в самое сердце почтовой логистики, чтобы увидеть, как приходит праздник.

Новый год – время чудес и ожиданий. А воплощать мечты помогают разные службы. В эти праздничные дни на Минской почте самый пик работы. Можно сказать жаркое время для сотрудников. Объем почтовых отправлений вырастает почти на треть. И каждый конверт, открытка или посылка должны дойти до адресата. Здесь нет перерывов и выходных. Но у всех одна добрая миссия: порадовать каждого.

Анна Лягаева, заместитель начальника цеха обработки и обмена почты производства «Минская почта» РУП «Белпочта»:

В среднем на смене работает 18 человек. Они занимаются параллельно выгрузкой и сортировкой почтовых отправлений. В сутки мы обрабатываем 35 тысяч почтовых отправлений. В предновогодние праздники эта цифра у нас увеличивается на 30 %. Вес посылки свыше 10 килограмм. В новогодние праздники вес посылок увеличивается. Максимальный вес посылки до 50 килограмм.

Праздничный трансфер в эти дни и из-за рубежа. По сравнению с летним периодом объем международной почты зимой увеличивается более чем вдвое. Самолётами и по железной дороге целыми контейнерами идет почта из Китая, России, стран Средней Азии. Письма здесь сортируются не вручную, а автоматизированно. Для этого установлено специальное оборудование – письмосортировочная машина.