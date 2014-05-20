Юрис Сталс, нападающий сборной Латвии по хоккею: Играл на многих чемпионатах и нигде не видел такую хорошую подготовку, как в Беларуси

Новости Беларуси. Сборная Латвии, проиграв в заключительном туре группового этапа команде Швейцарии (2:3), завершила выступление на чемпионате мира по хоккею в Минске. По окончании поединка нападающий латвийской дружины Юрис Сталс ответил на вопросы корреспондента ctv.by.

Юрис Сталс, нападающий сборной Латвии по хоккею:

Мы ехали на чемпионат, чтобы побеждать в каждом матче, выходить на лед и действовать так, как умеем, и лишь через 60 минут, после финальной сирены, смотреть на результат. Начало турнира у нас удалось, хватало сил, были хорошие эмоции, заняли очень удобную позицию. Однако под конец, можно сказать, топливо закончилось и чего-то не хватило. Может, много эмоций осталось в игре с Беларусью, тем более когда не засчитали шайбу. Наверное, и физических сил не хватило сегодня. В итоге, к сожалению, такой результат.

Болельщики Латвии думают, что команде просто не дали пройти в плей-офф, учитывая судейские решения в матче с белорусами.

Юрис Сталс:

Я бы так не сказал. Конечно, это обидно, но одним решение судьи трудно «убить» команду, забрать у нее путевку в плей-офф. Если бы вчера сравняли счет, то сегодня бы была уже другая ситуация. Но что поделать.

Показалось, что в первом периоде не хватило эмоций. Все остались во вчерашней игре?

Юрис Сталс:

Сегодня был решающий матч, но, действительно, не хватало сил и эмоций, чтобы победить. Однако после первого периода мы собрались, появилась наша игра. Тем не менее дожать швейцарцев не удалось.

Кто-то сможет остановить Россию на пути к чемпионству?

Юрис Сталс:

Думаю, что при хорошей командной игре это сможет сделать любая дружина. В последнее время нет таких команд, которые могут на одном дыхании пройти весь турнир и завоевать чемпионское звание. Думаю, кто-то создаст россиянам трудности, и могут произойти любые сюрпризы.

Как оцените турнир в плане организации?

Юрис Сталс:

Мне лично показалось, что турнир был организован очень хорошо. Я сам играл на многих чемпионатах и нигде не видел такую хорошую подготовку. Несмотря на то, что Беларусь впервые принимала такой турнир, все люди постарались на славу. И то, что я увидел, впечатлило.