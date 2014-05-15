ЧМ-2014. Как и в чем болеют за хоккей (фоторепортаж)

Новости Беларуси. Несмотря на то, что уже далеко не первый день чемпионата, болельщики не теряют сил и вдохновения для поддержки своих команд. Напротив, они продолжают выдумывать все новые наряды, кричалки и другие способы привлечь внимание окружающих и СМИ. Например, уже многим знакомые швейцарские фанаты после победы их команды над Германией прошли по всей круглой площадке арены с колоколами и огромным флагом. Спустившись с лестницы, они распевали песни, продолжая размахивать флагом, чей размер сравним с целой стеной павильона. Процессию завершило исполнение гимна, когда каждый швейцарец стоял на коленях на том самом флаге.

Как выглядело это шоу, а также другие фанаты - смотрите в фоторепортаже!