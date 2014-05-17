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Чемпионат мира по хоккею в Минске. После столкновения с казахом швейцарец покинул лед только при помощи медиков

17 мая 2014 18:54
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Новости Беларуси. 17 мая в заключительном матче дня на «Минск-Арене» встречались сборные Казахстана и Швейцарии. Через 4,5 минуты после начала второго периода у ворот казахской дружины произошло столкновение нападающих двух команд: Николая Антропова и Кевина Роми.

Швейцарец получил болезненный удар в область шеи и оказался на льду. Без помощи медиков он подняться не смог. Когда же игрока доставили на лавку запасных, он сразу направился в раздевалку.

Николай Антропов, капитан сборной Казахстана, получил матч-штраф.

Напомним, похожий случай уже имел место на чемпионате мира по хоккею в Минске. Так, в матче Россия – Финляндия 11 мая после столкновения Вадима Шипачева и Пекка Йормакка последний покинул площадку на носилках и в итоге завершил выступление на турнире.

# Чемпионат мира по хоккею # Швейцария # Казахстан

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