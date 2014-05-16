3:2. Финляндия-Швейцария 16 мая на Чемпионате мира по хоккею в Минске! Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Финляндия-Швейцария» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что cейчас происходит на «Минск-Арене» и «Чижовка-Арене»! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

Вышли на лёд Минск-Арены и Чижовка-Арены команды! Болеем за красивую игру!

Напоминаем, шведы играют со словаками на Чижовка-Арене, а финны со швейцарцами на Минск-Арене.

Гоооооол!! Открывают счёт финны!

Томми Кивитсё забивает 1-ю шайбу в этом матче: 1-0, Финляндия впереди.

Сирена звучит. Финляндия впереди: 1-0.

Тем временем 8 минут 2-го периода отыграли финны и швейцарцы. По-прежнему 1-0 на табло, Финляндия впереди.

Атакуют ворота финнов швейцарцы, 6-5 ведут они по броскам, но восстановить равенство в счёте у них не получается.

Гоооол!! 2-0 сделали счёт финны.

Олли Йокинен упрочил преимущество финнов. 6 минут до конца периода.

Численное преимущество у финнов. 3 минуты до конца периода.

Спасает свои ворота швейцарский голкипер, опасный момент атаковали финны.

Последняя минута периода. 2-0 ведут финны.

Сирена звучит. Уходят на перерыв хоккеисты Финляндии и Швейцарии.

Скоро возвращаются на лёд команды Финляндии и Швейцарии. Скандинавы ведут 2-0, швейцарцы отыгрываются.

Гооооол!! Отыгрывают швейцарцы 1 шайбу.

Рето Зури забивает 1-ю шайбу швейцарцев в ворота финнов в этом матче.

По 18 ударов в створ ворот выполнили команды, но впереди по-прежнему финны.

Гооооол!!!! Швейцария сравнивает счёт.

Роман Йози сравнивает счёт!! 2-2 в матче Финляндия – Швейцария.

Звучит сирена об окончании 3-го периода. Равенство на табло: 2-1, через 5 минут ждём начало овертайма.

В большинстве играют финны. Овертайм!

На таймаут уходят швейцарцы: 30 секунд у них есть на обсуждение тактики.

В равных составах играют команды в овертайме.

Не смогли забить команды в овертайме. Ждём серию буллитов.

Иммоннен не забивает 1-ый буллит финнов.

Бруннер тоже мимо.

По 2 попытки выполнили команды, мимо.

3 попытки и пока без забитых шайб.

С 5-ой попытки забивает забивает Финляндия и побеждает в этом поединке.

Финны отсидели 2 минуты штрафа, 4 минуты у Швейцарии. 24 броска в створ у Финляндии против 28 у швейцарцев.

Спасибо, что были с нами! Доброй хоккейной ночи вам!