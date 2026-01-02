В Швейцарии объявлен пятидневный траур по погибшим в пожаре на территории горнолыжного курорта

В Швейцарии объявлен пятидневный траур по погибшим в пожаре на территории элитного горнолыжного курорта. Огонь вспыхнул в местном баре Кран-Монтана в новогоднюю ночь. Трагедия унесла жизни 40 человек, около 130 получили ранения. По данным МИД Беларуси, наших соотечественников среди жертв нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным следствия, причиной возгорания стало неосторожное использование петард и бенгальских огней. В сети появилось фото, на котором запечатлен момент начала пожара. В разгар праздничного шоу для гостей официанты зажгли свечи, которые поместили на бутылки от шампанского. Одну из них слишком близко поднесли к потолку, из-за чего произошло возгорание. В переполненном людьми заведении началась давка. Все это происходило в подвальном помещении, где был лишь один выход. Расследование ЧП продолжается.