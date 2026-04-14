2500 минских школьников учатся в классах инженерной направленности, рассказали в Мингорисполкоме

Когда мы слышим слово «космос», мы думаем о ракетах, звездах и далеких орбитах. Но мы попробуем ответить, космос – это далеко или он уже начинается в обычной минской школе? В ток-шоу «Большой город» на СТВ покажем, как в нашем городе детское увлечение перерастает в инженерные специальности и потенциальную перспективу работы на уровне космических технологий.

Ольга Смирнова, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:

Сегодня у ребят есть возможность учиться в классах инженерной направленности. Эти классы набирают с каждым годом все большую популярность, их становится все больше. На сегодня в Минске функционирует 78 таких классов – практически в каждой третьей школе или гимназии. Это классы, которые организуются на третьей ступени общего среднего образования, то есть 10-е и 11-е. В них на сегодня обучаются 2 500 ребят.

Прошлогодний выпуск, который был первым выпуском инженерных классов, показал эффективность нашей совместной с ребятами, с вузами и колледжами и предприятиями работы, потому что 65 % выпускников инженерных классов поступили в учреждения высшего образования по выбранному профилю. По тому профилю, которому они посвятили два года сознательной учебы и подготовки к дальнейшей уже профессиональной своей жизни.

Кроме инженерных классов, сегодня у ребят есть возможность на уровне административных районов заниматься во внеурочное время в инженерно-технических центрах. На уровне города создано Минским городским исполнительным комитетом уникальное учреждение. Это Центр технического творчества детей и молодежи Минского государственного дворца детей и молодежи. В этом центре функционирует 18 лабораторий по самым разным направлениям. И это уникальная возможность, которая дает ребятам условия для практикоориентированного обучения.