В Минске появятся новые детские сады и школы – узнали, в каких районах

До 2030 года в столице запланировано масштабное обновление социальной инфраструктуры. На карте Минска появится 4 новые школы и столько же детских садов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Акцент делают на самые быстрорастущие микрорайоны. Так, в Лошице для новоселов построят современную школу более чем на тысячу мест и новый детский сад. Еще одна школа появится в районе проспекта Жукова и улицы Разинской, а в комплексе «Минск-Мир» проектируют дошкольное учреждение. Инвестиции масштабные. Только в этом году на строительство и проектирование объектов образования в столице направят порядка 65 миллионов рублей.

Татьяна Батракова, управляющий центром по обеспечению деятельности комитета по образованию Мингорисполкома и подчиненных организаций:

В инвестиционную программу города Минска также включен объект по реконструкции учреждения образования под кадетское училище с вводом в эксплуатацию, также 2027 год. Также у нас планируется возведение шести школьных стадионов на близлежащих территориях к учреждениям образования.

Такие масштабные планы – это продолжение большой и планомерной работы, которая велась в столице в последние годы. За прошлую пятилетку в Минске уже ввели в строй 10 детских садов и 4 современные школы.