Кроме знаний надо формировать у детей понимание важности Победы, которую завоевали наши предки – Гинчук

Историческая память и политика. Почему забвение обладает такой же разрушительной силой, как и война? Как сохранить правду о прошлом? Где в мире готовы снова наступать на одни и те же грабли? Эксперты собрались в преддверии Дня Победы, чтобы сверить исторические и геополитические часы.

Валентина Гинчук, проректор по методической работе, исполняющий обязанности ректора Академии образования:

Мы сегодня имеем свою национальную систему учебного книгоиздания. Учебные пособия претерпевают изменения, совершенствуются. В первую очередь совершенствуется так называемый методический аппарат, то есть вопросы и задания, которые нацеливают учеников на обдумывание материала, который они прочитали. Учебные пособия несколько раз менялись. Мы имеем уже несколько поколений национальных учебников истории, но тема Великой Отечественной войны не претерпевала существенные изменения в плане подачи учебного материала. Тот перечень исторических фактов, который мы считаем базовым, который необходим для формирования культуры современного человека, чтобы сформировать историческую память у наших учащихся, оставался стабильным.