Кроме знаний надо формировать у детей понимание важности Победы, которую завоевали наши предки – Гинчук
Историческая память и политика. Почему забвение обладает такой же разрушительной силой, как и война? Как сохранить правду о прошлом? Где в мире готовы снова наступать на одни и те же грабли?
Эксперты собрались в преддверии Дня Победы, чтобы сверить исторические и геополитические часы.
Валентина Гинчук, проректор по методической работе, исполняющий обязанности ректора Академии образования:
Мы сегодня имеем свою национальную систему учебного книгоиздания. Учебные пособия претерпевают изменения, совершенствуются. В первую очередь совершенствуется так называемый методический аппарат, то есть вопросы и задания, которые нацеливают учеников на обдумывание материала, который они прочитали.
Учебные пособия несколько раз менялись. Мы имеем уже несколько поколений национальных учебников истории, но тема Великой Отечественной войны не претерпевала существенные изменения в плане подачи учебного материала. Тот перечень исторических фактов, который мы считаем базовым, который необходим для формирования культуры современного человека, чтобы сформировать историческую память у наших учащихся, оставался стабильным.
Валентина Гинчук:
Количество часов на изучение истории Великой Отечественной войны менялось. Но на сегодня оно таково. Изучение истории начинается в четвертом классе. Два урока посвящаются теме Великой Отечественной войны.
В девятом классе все учащиеся изучают модуль «Великая Отечественная война», который включает в себя пять уроков по всемирной истории, шесть уроков по истории Беларуси, 35 часов факультативного занятия «История Великой Отечественной войны в контексте Второй мировой войны». И в 11 классе изучается тема Великой Отечественной войны в течение 7 часов на базовом уровне и 12 часов на повышенном уровне. То есть количество часов – практически 60-65.
На мой взгляд, этого достаточно, чтобы сформировать базовый набор знаний учащихся об основных событиях Великой Отечественной войны. Но кроме знаний мы должны сегодня еще формировать так называемый эмоциональный интеллект. Мы должны сформировать у учащихся наших не просто знание фактов, а понимание важности той Победы, которую завоевали наши предки.
Жданович: фальсификация истории – это целенаправленная политтехнология, и началась она еще в 1945 году. Подробности.