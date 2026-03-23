От профориентации до волонтерства! Как белорусские школьники проведут весенние каникулы

Время путешествий, экскурсий и активного отдыха – у школьников начались весенние каникулы. Они продлятся по 29 марта. Для учащихся созданы все условия для полезного времяпрепровождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для старшеклассников акцент сделан на выборе будущей профессии: пройдут дни открытых дверей в вузах и колледжах, а также экскурсии на предприятия. Продолжится и волонтерская работа – молодежные отряды займутся благоустройством мемориалов. Ожидается ряд тематических мероприятий.

Елена Михалевич, начальник отдела методического сопровождения воспитательного процесса в учреждениях образования центра социальной, воспитательной и идеологической работы Академии образования:

Это будет как раз Пасха, предпасхальных ярмарок будет как раз много проводиться, мастер-классы по созданию пасхального кулича, в частности, и много очень спортивных мероприятий, потому что дети активные, проявляют инициативу, энергии много. В дни весенних каникул как раз благоприятствует погода для активного отдыха на свежем воздухе. Оздоровление тоже очень важно, чтобы дети с полными силами приступили к учебе в четвертой четверти.

При этом родителям рекомендуют усилить контроль за детьми. Это особенно актуально во время каникул.