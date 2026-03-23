От профориентации до волонтерства! Как белорусские школьники проведут весенние каникулы

Время путешествий, экскурсий и активного отдыха – у школьников начались весенние каникулы. Они продлятся по 29 марта. Для учащихся созданы все условия для полезного времяпрепровождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время путешествий, экскурсий и активного отдыха – у школьников начались весенние каникулы. Они продлятся по 29 марта. Для учащихся созданы все условия для полезного времяпрепровождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для старшеклассников акцент сделан на выборе будущей профессии: пройдут дни открытых дверей в вузах и колледжах, а также экскурсии на предприятия. Продолжится и волонтерская работа – молодежные отряды займутся благоустройством мемориалов. Ожидается ряд тематических мероприятий.
Елена Михалевич, начальник отдела методического сопровождения воспитательного процесса в учреждениях образования центра социальной, воспитательной и идеологической работы Академии образования:
Это будет как раз Пасха, предпасхальных ярмарок будет как раз много проводиться, мастер-классы по созданию пасхального кулича, в частности, и много очень спортивных мероприятий, потому что дети активные, проявляют инициативу, энергии много. В дни весенних каникул как раз благоприятствует погода для активного отдыха на свежем воздухе. Оздоровление тоже очень важно, чтобы дети с полными силами приступили к учебе в четвертой четверти.
При этом родителям рекомендуют усилить контроль за детьми. Это особенно актуально во время каникул.
Роман Бардеев, старший инспектор по особым поручениям отдела организации работы инспекций по делам несовершеннолетних Министерства внутренних дел Беларуси:
В связи с наступлением каникул у подростков появляется больше свободного времени и контроль со стороны взрослых ослабляется. В связи с этим увеличиваются факты детского травматизма. Дети в связи с погодными условиями, а сейчас весенние каникулы, будут чаще управлять средствами персональной мобильности, будут подвержены таким рискам на дорогах либо игровых площадках. Также подростки подвержены риску и в глобальной сети Интернет, мошенники не дремлют и пытаются через наших детей денежные средства, имеющиеся у законных представителей.
Для предотвращения происшествий сотрудники органов внутренних дел переходят на усиленный режим работы. Количество нарядов в местах отдыха детей и молодежи будет увеличена.