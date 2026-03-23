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От профориентации до волонтерства! Как белорусские школьники проведут весенние каникулы

23 марта 2026 08:59
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Время путешествий, экскурсий и активного отдыха – у школьников начались весенние каникулы. Они продлятся по 29 марта. Для учащихся созданы все условия для полезного времяпрепровождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От профориентации до волонтерства! Как белорусские школьники проведут весенние каникулы-2

Для старшеклассников акцент сделан на выборе будущей профессии: пройдут дни открытых дверей в вузах и колледжах, а также экскурсии на предприятия. Продолжится и волонтерская работа – молодежные отряды займутся благоустройством мемориалов. Ожидается ряд тематических мероприятий.

От профориентации до волонтерства! Как белорусские школьники проведут весенние каникулы-4

Елена Михалевич, начальник отдела методического сопровождения воспитательного процесса в учреждениях образования центра социальной, воспитательной и идеологической работы Академии образования:
Это будет как раз Пасха, предпасхальных ярмарок будет как раз много проводиться, мастер-классы по созданию пасхального кулича, в частности, и много очень спортивных мероприятий, потому что дети активные, проявляют инициативу, энергии много. В дни весенних каникул как раз благоприятствует погода для активного отдыха на свежем воздухе. Оздоровление тоже очень важно, чтобы дети с полными силами приступили к учебе в четвертой четверти.

При этом родителям рекомендуют усилить контроль за детьми. Это особенно актуально во время каникул. 

От профориентации до волонтерства! Как белорусские школьники проведут весенние каникулы-6

Роман Бардеев, старший инспектор по особым поручениям отдела организации работы инспекций по делам несовершеннолетних Министерства внутренних дел Беларуси:
В связи с наступлением каникул у подростков появляется больше свободного времени и контроль со стороны взрослых ослабляется. В связи с этим увеличиваются факты детского травматизма. Дети в связи с погодными условиями, а сейчас весенние каникулы, будут чаще управлять средствами персональной мобильности, будут подвержены таким рискам на дорогах либо игровых площадках. Также подростки подвержены риску и в глобальной сети Интернет, мошенники не дремлют и пытаются через наших детей денежные средства, имеющиеся у законных представителей.

Для предотвращения происшествий сотрудники органов внутренних дел переходят на усиленный режим работы. Количество нарядов в местах отдыха детей и молодежи будет увеличена. 

# Школы в Беларуси

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