Набрали 100 из 100! Пообщались с выпускниками, которые сдали ЦЭ на высший балл

В Беларуси продолжают подводить итоги централизованного экзамена, и списки тех, кто подтвердил свои знания на абсолютный максимум, растут с каждым днем. Высший результат – 100 баллов из 100 – в Беларуси набрали более 1400 11-классников! И за каждой такой цифрой стоят месяцы упорного труда, поддержка педагогов и, конечно, железная выдержка. География 100-балльников в этом году охватывает всю страну – от крупных областных центров до небольших районных школ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сами юные эрудиты признаются: задания были строго из школьной программы, а главным соперником на экзамене стало волнение. Как ковались стобалльные сертификаты, которые уже вначале июля откроют парням двери в лучшие вузы страны? В сюжете Юлии Мычки.

Накануне централизованного экзамена учащемуся полошковской школы Антону Кургузову приснилась таблица Менделеева. И не случайно. Парень взял 100 баллов по химии. Для сельской школы, где учатся всего полсотни человек, это целое событие.

Елена Томашова, директор Полошковской средней школы Климовичского района:

Видела просто, как работает этот ребенок, насколько он старается, насколько он целеустремленный.

Путь был нелегким, и любовь с химией случилась не сразу. В 7 классе первые опыты не вызвали интереса, а вот задачи – да. Учитель химии Снежана Шалыгина вовремя рассмотрела у Антона пытливый ум и математический склад, смогла не просто увлечь, но и сохранить интерес к предмету. Объяснять сложное простыми словами, «приземлить» химию в обычную жизнь – главные фишки в методике учителя. Два выпускника 4-й гимназии Минска сдали ЦЭ по физике на 100 баллов.

Антон Кургузов, учащийся Полошковской средней школы Климовичского района:

Я очень благодарен учителю за то, что она дала мне очень много знаний. Без нее бы у меня это явно не получилось. Очень понятно объясняет. Если ты не понимаешь, то ты все равно поймешь.

Для дополнительных занятий старались использовать любые возможности: час до прихода школьного автобуса, занятия после уроков и выходные. Результат – победы на областных олимпиадах. В 9 классе подающего надежды Антона заметили и предложили стать учащимся Могилевского областного лицея. Но парень остался в родной школе. Антон Кургузов:

Если честно, я не очень люблю уезжать куда-то из дома. Мне намного комфортнее находиться дома. Также я не хотел менять своего преподавателя. Все-таки я уже за три года привык с ним. И мне нравилось с ней работать.