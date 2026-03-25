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Нужно ли в школах изменить программу по трудовому обучению? Мнение

25 марта 2026 17:19
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Как разработать современную программу труда, чтобы она была интересна, чтобы не было этих вопросов, которые сегодня задавали, что пришли и конспект писали?

Как заинтересовать детей на уроках труда? Вот несколько советов от психолога 

Нужно ли в школах изменить программу по трудовому обучению? Мнение -2

Алина Ретькова, председатель Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси:
Эта программа и уже сейчас есть. Я знаю, что большое количество изменений вносится каждый год. У учителя по труду есть вариации, ту же еду, которую он может с ребятами готовить. Это и правильное питание, они рассчитывают и углеводы, и белки, и жиры, если это интересно девушкам. Учат, как сделать красивую и эстетическую еду, ведь это сейчас настолько популярно в женской среде, чтобы еда была не только вкусна, но и красива. 

Подробности в видео.

# Образование # Образование в Беларуси # Школы Беларуси # Школы в Беларуси # Алина Ретькова # Григорий Азаренок

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