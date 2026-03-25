Нужно ли в школах изменить программу по трудовому обучению? Мнение

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Как разработать современную программу труда, чтобы она была интересна, чтобы не было этих вопросов, которые сегодня задавали, что пришли и конспект писали?