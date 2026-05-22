В Минской области в этом году со школой прощаются почти 8 тысяч 11-классников

Май вновь открывает двери в будущее для тысяч белорусских выпускников. Уже в эту субботу во всех школах и гимназиях страны прозвучит последний звонок. Торжественные линейки дадут старт череде праздничных событий, к которым сейчас активно готовятся во всех регионах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Особая программа ждет выпускников Минской области. Например, в Червенском районе 11-й класс в этом году оканчивают 101 человек. Линейки здесь начнутся одновременно – в 9 утра. Выпускной же вечер состоится 12 июня. Этот день 11-классники начнут с масштабного шествия от городского Дома культуры. Главным украшением вечера вновь станет единый выпускной вальс. Этой красивой и трогательной традиции уже 4 года. Сейчас активно идут репетиции.