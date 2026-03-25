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Как заинтересовать детей на уроках труда? Вот несколько советов от психолога

25 марта 2026 17:19
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

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Как заинтересовать детей на уроках труда? Вот несколько советов от психолога -2

Виктория Протас, наставник команды «Но...», семейный психолог, сексолог:
Ваша позиция о том, что физический труд развивает качество нейронных сетей, верна. Но здесь вопрос в том, как внушить ребенку, что ему нужно что-то сделать. Господа, как можно внушить? Только в игровой форме. Рассказать ребенку, завлечь. 

Поймите, у современных детей идет гипернасыщение информацией. Они открывают соцсети, у них уже все есть. Родители покупают в большом количестве игрушки, дают им все, понимаете? Естественно, это нужно идти из семьи, но именно привлечь, завлечь, поиграть, не все это могут. 

Наша команда предлагает вот эту завлекалочку, упаковать, интересно сказать, посмотри: ты не только будешь строгать эту табуретку, ты не только будешь готовить яичницу, а еще ты можешь продать эту табуретку, ты можешь продать эту яичницу или красиво сфотографировать. 

Подробности в видео.

# Психология # Образование в Беларуси # Образование # Школы Беларуси # Школы в Беларуси # Григорий Азаренок

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