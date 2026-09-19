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Новости по тегу #Школьники

Как без стресса перевести ребенка на школьный режим сна: советы экспертов
19 сентября 2026 14:20

Как без стресса перевести ребенка на школьный режим сна: советы экспертов

От роботов до картинга – какие инженерные специальности интересны школьникам? Ответил Владислав Крайнов
31 августа 2026 12:17

От роботов до картинга – какие инженерные специальности интересны школьникам? Ответил Владислав Крайнов

Покорил Арктику! Тихон Корнеенко вернулся из экспедиции на атомном ледоколе и рассказал о впечатлениях
21 августа 2026 08:09

Покорил Арктику! Тихон Корнеенко вернулся из экспедиции на атомном ледоколе и рассказал о впечатлениях

Школьники из лагеря «Дружные ребята» познакомились с профессией журналиста
05 августа 2026 17:41

Школьники из лагеря «Дружные ребята» познакомились с профессией журналиста

Сколько стоит собрать ребенка к 1 сентября? Минобразования проверяет цены, ассортимент и качество товаров
04 августа 2026 17:26

Сколько стоит собрать ребенка к 1 сентября? Минобразования проверяет цены, ассортимент и качество товаров

Школьник из Витебска отправится к Северному полюсу – пообщались с Тихоном Корнеенко
21 июля 2026 11:48

Школьник из Витебска отправится к Северному полюсу – пообщались с Тихоном Корнеенко

Два выпускника 4-й гимназии Минска сдали ЦЭ по физике на 100 баллов
09 июня 2026 13:56

Два выпускника 4-й гимназии Минска сдали ЦЭ по физике на 100 баллов

Летние каникулы с пользой! Военно-патриотические лагеря открывают смены по всей Беларуси
09 июня 2026 06:53

Летние каникулы с пользой! Военно-патриотические лагеря открывают смены по всей Беларуси

VR-очки вместо привычных тестов – как современные методы профориентации помогут с выбором профессии
03 июня 2026 15:11

VR-очки вместо привычных тестов – как современные методы профориентации помогут с выбором профессии

Прожить 10 дней по армейскому распорядку! В Беларуси проходят учебно-полевые сборы для 10-классников
30 мая 2026 18:42

Прожить 10 дней по армейскому распорядку! В Беларуси проходят учебно-полевые сборы для 10-классников

2,5 тыс. школьников Минской области проходят учебно-полевые сборы
29 мая 2026 14:13

2,5 тыс. школьников Минской области проходят учебно-полевые сборы

Армейские палатки и дисциплина – что ждет старшеклассников на учебно-полевых сборах?
24 мая 2026 16:56

Армейские палатки и дисциплина – что ждет старшеклассников на учебно-полевых сборах?