Новости по тегу #Школьники

Летние каникулы закончились, и школьники с головой окунулись в учебные будни. Перестроиться на новый режим сна вместе со сменой сезона непросто. Специалисты советуют начинать заранее.
«Интересуют, конечно, такие направления, как робототехника, картинг и искусственный интеллект».
Совсем недавно этот молодой человек приходил к нам в студию «Нового утра» на РТР-Беларусь, рассказывал о своей победе в международном конкурсе проекта «Ледокол знаний». А сегодня Тихон Корнеенко снова у нас в гостях.
Лагерь «Дружные ребята» под Витебском в эту смену изменил привычный распорядок.
В Беларуси развернуто порядка 250 тематических ярмарок. Предприятия торговли полностью перестроили залы и предлагают покупателям скидки до 30%.
Во время нашей экспедиции будет обширная образовательная программа. В ней задействованы сотрудники «Росатома», Мурманского арктического университета.
Для юных гениев вопросы показались даже слишком легкими. По их мнению, все задания были строго из школьной программы.
В Минобороны рассказали: такой формат летнего отдыха становится все популярнее. Ребята живут в казармах и палаточных городках, много времени проводят на свежем воздухе, участвуют в спортивных мероприятиях и учатся работать в команде.
Это не классический опрос, а, скорее, интерактив для современной молодежи. Новинку называют высокотехнологичным зеркалом.
Разобрать автомат, пройти строевую и прожить десять дней по армейскому распорядку. В военных частях Беларуси проходят учебно-полевые сборы для 10-классников. Причем кампания бьет все рекорды по масштабу и интенсивности.
Ребята из Воложинского района адаптируются к полевым условиям.
Занятия продлятся 10 дней и будут максимально приближены к условиям реальных воинских частей.
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