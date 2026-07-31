44% жителей Латвии ожидают ухудшения экономической ситуации – опрос

Почти половина жителей Латвии не верят в улучшение жизни в стране – таковы результаты опроса европейского исследовательского центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

44 % респондентов ожидают ухудшения экономической ситуации в ближайшие три месяца и планируют сократить расходы. Еще половина надеется на стабильность, но не верит в промышленный рост. Около 40 % граждан тревожит личная финансовая незащищенность из‑за отсутствия накоплений. По мнению аналитиков, все это усиливает пессимизм в обществе.