Летние каникулы с пользой! Военно-патриотические лагеря открывают смены по всей Беларуси

Утро в военно-патриотических лагерях начинается рано и с правильного настроя. В Минобороны рассказали: такой формат летнего отдыха становится все популярнее. Ребята живут в казармах и палаточных городках, много времени проводят на свежем воздухе, участвуют в спортивных мероприятиях и учатся работать в команде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа насыщенная, но доступная каждому. Тактические занятия, начальная огневая подготовка, ориентирование на местности, основы первой помощи – все это помогает школьникам почувствовать уверенность и попробовать себя в новых ситуациях. Всего этим летом в Беларуси откроются 138 военно-патриотических лагерей. Отдохнуть здесь смогут более 13 тысяч школьников – почти 200 смен. В 30 лагерях предусмотрено проживание: казармы и палаточные городки на территории воинских частей. Такой формат, по словам организаторов, самый востребованный – многие ребята возвращаются сюда год за годом. День расписан по минутам: спартакиады, соревнования, тренировки, занятия по тактической медицине. Здесь просто не остается времени на смартфон – и именно это многим нравится.