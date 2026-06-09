Прямой эфир

Летние каникулы с пользой! Военно-патриотические лагеря открывают смены по всей Беларуси

09 июня 2026 06:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Утро в военно-патриотических лагерях начинается рано и с правильного настроя. В Минобороны рассказали: такой формат летнего отдыха становится все популярнее. Ребята живут в казармах и палаточных городках, много времени проводят на свежем воздухе, участвуют в спортивных мероприятиях и учатся работать в команде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Летние каникулы с пользой! Военно-патриотические лагеря открывают смены по всей Беларуси-2

Программа насыщенная, но доступная каждому. Тактические занятия, начальная огневая подготовка, ориентирование на местности, основы первой помощи – все это помогает школьникам почувствовать уверенность и попробовать себя в новых ситуациях. Всего этим летом в Беларуси откроются 138 военно-патриотических лагерей. Отдохнуть здесь смогут более 13 тысяч школьников – почти 200 смен. В 30 лагерях предусмотрено проживание: казармы и палаточные городки на территории воинских частей. Такой формат, по словам организаторов, самый востребованный – многие ребята возвращаются сюда год за годом. День расписан по минутам: спартакиады, соревнования, тренировки, занятия по тактической медицине. Здесь просто не остается времени на смартфон – и именно это многим нравится. 

# Школьники

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске задержали организаторов незаконной миграции для минимум 40 иностранцев
09 июня 2026 06:51

В Минске задержали организаторов незаконной миграции для минимум 40 иностранцев

В Минской области построят 15 современных молочно‑товарных комплексов
09 июня 2026 06:38

В Минской области построят 15 современных молочно‑товарных комплексов

Более 1,4 тысячи выпускников получили 100 баллов на ЦЭ по госязыкам
09 июня 2026 06:37

Более 1,4 тысячи выпускников получили 100 баллов на ЦЭ по госязыкам