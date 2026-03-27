Экскурсии, мастер-классы и спортивные состязания. Во время весенних каникул в Крупском районе работают пять оздоровительных лагерей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акцент сделан на том, чтобы досуг школьников был разнообразным и познавательным. В программе – интеллектуальные игры, тематические квесты и занятия по безопасности. Также учащиеся знакомятся с историей района во время экскурсий по памятным местам.

София Симанович, учащаяся средней школы №3 Крупок: Мне очень нравится на экскурсии ходить, потому что там можно узнать очень много нового.

Артемий Симанович, учащийся средней школы №3 Крупок: Мне нравится ходить в музей. Там интересно рассказывают. Узнал, что пауки из соломы делают для того, чтобы отгонять злых духов.

Анастасия Гайдук, директор Крупского историко-краеведческого музея:

Мы деткам рассказываем про старинную утварь, которая ранее была в домах наших прадедов. Рассказываем, для чего она нужна. Детям очень интересно. Они даже могут не знать, что такое коромысло, ухват. Чугунки им очень нравится доставать из печи.

Всего на весенний отдых отправились более двух тысяч юных жителей района. Каникулы продлятся до 29 марта.