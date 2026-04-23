В Беларуси планируют трудоустроить около 140 тысяч молодых людей в 2026-м

В 2026 году в Беларуси планируется обеспечить временной занятостью не менее 140 тысяч молодых людей. Такие ориентиры обозначило Министерство образования, подводя итоги прошлогодней кампании и представляя планы на новый сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным ведомства, в 2025 году различными формами занятости были охвачены около 140 тысяч молодых людей, из них 90 тысяч – несовершеннолетние. В студенческих отрядах отработали примерно 60 тысяч человек, еще столько же участвовали в программах временной занятости. Около 14 тысяч обучающихся провели лето в лагерях труда и отдыха.

Работа по расширению возможностей трудоустройства ведется системно. С 2015 года действует проект «Сад надежды»: за учреждениями образования закреплены предприятия АПК, где молодежь трудится в составе студотрядов и помогает в благоустройстве территорий. Особое внимание уделяется информированию обучающихся и их родителей. В регионах растет популярность прямых линий, где специалисты рассказывают о возможностях подработки в свободное от учебы время. Актуальная информация размещается на сайтах школ, управлений образования и на платформе «Молодежь Беларуси».