Экстремальная жара в Европе способствует распространению инфекционных заболеваний

Аномальная жара в Европе создает условия для распространения опасных инфекций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Французский Бордо окружают лесные пожары: эвакуированы более 250 тыс. человек.
Аномальная жара в Европе создает условия для распространения опасных инфекций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Французский Бордо окружают лесные пожары: эвакуированы более 250 тыс. человек.
Активизируются бактерии, инвазивные комары переносят лихорадку денге и вирус Западного Нила, а клещи – болезнь Лайма и энцефалит. Растет число пищевых отравлений. Европейский центр профилактики заболеваний обновил карту рисков, но системы здравоохранения не готовы к такой ситуации. В Германии от последствий жары погибли около 10 тысяч человек, в Великобритании – почти три тысячи.