Экстремальная жара в Европе способствует распространению инфекционных заболеваний

Активизируются бактерии, инвазивные комары переносят лихорадку денге и вирус Западного Нила, а клещи – болезнь Лайма и энцефалит. Растет число пищевых отравлений. Европейский центр профилактики заболеваний обновил карту рисков, но системы здравоохранения не готовы к такой ситуации. В Германии от последствий жары погибли около 10 тысяч человек, в Великобритании – почти три тысячи.