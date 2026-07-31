Прямой эфир

Экстремальная жара в Европе способствует распространению инфекционных заболеваний

31 июля 2026 06:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Аномальная жара в Европе создает условия для распространения опасных инфекций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французский Бордо окружают лесные пожары: эвакуированы более 250 тыс. человек.

Экстремальная жара в Европе способствует распространению инфекционных заболеваний-2

Активизируются бактерии, инвазивные комары переносят лихорадку денге и вирус Западного Нила, а клещи – болезнь Лайма и энцефалит. Растет число пищевых отравлений. Европейский центр профилактики заболеваний обновил карту рисков, но системы здравоохранения не готовы к такой ситуации. В Германии от последствий жары погибли около 10 тысяч человек, в Великобритании – почти три тысячи.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
44% жителей Латвии ожидают ухудшения экономической ситуации – опрос
31 июля 2026 06:17

44% жителей Латвии ожидают ухудшения экономической ситуации – опрос

Туск: Польша не была целью упавшего на юго-востоке страны объекта
30 июля 2026 17:32

Туск: Польша не была целью упавшего на юго-востоке страны объекта

Воздушные границы Польши нарушил неопознанный объект
30 июля 2026 13:51

Воздушные границы Польши нарушил неопознанный объект