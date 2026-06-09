Два выпускника 4-й гимназии Минска сдали ЦЭ по физике на 100 баллов

В 4-й столичной гимназии сразу два ученика блестяще сдали физику: 100 из 100. Для юных гениев вопросы показались даже слишком легкими. По их мнению, все задания были строго из школьной программы. Главной опасностью оставалось лишь волнение, ведь из-за нервов можно ошибиться в расчетах. Огромную роль в успехе сыграли школьный учитель и репетиторы. Именно они помогли ребятам разобрать сложные темы и вовремя устранить пробелы. Полезным опытом стало и участие в олимпиадах. Это добавило уверенности в своих силах.

Владислав Кимпель, учащийся гимназии №4 Минска: В 11-м классе решил сходить на олимпиаду по физике. Я, конечно, не думал, что мне это как-то понравится. На самом деле, в процессе подготовки я понял, что это довольно интересно. Такой предмет очень связан с жизнью. Благодарен своей учительнице.

Родомир Кирик, учащийся гимназии №4 Минска:

Я считаю, что школьный курс физики достаточно прост для сдачи экзамена. Единственное, о чем я переживал, так это вычисления, в которых мог допустить ошибку. Очень хотел бы поступить на ФПМИ, факультет в БГУ. В будущем очень хотел бы стать инженером или программистом. То есть, человеком действительно востребованной профессии, будущим абитуриентом, людям, которые будут сдавать экзамены, я советую лишь не просто заучивать какие-то темы или решать задачи. Очевидно, что опыт тоже очень важен. Однако более важно понимать тему, понимать, почему что-либо происходит, просто иметь представление, чтобы можно было применять эти знания на практике.

Сейчас ребята нацелены на будущие свершения. Прием документов от абитуриентов на бюджетные места в вузы стартует 12 июля.