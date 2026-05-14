Дети из Беларуси смогут поучаствовать в арктической экспедиции

Белорусские дети смогут принять участие в конкурсном отборе в международный проект "Ледокол знаний", сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию госкорпорации "Росатом".

Это научно-просветительский проект, в который приглашают учащихся в возрасте 14-16 лет. Прошедшие конкурсный отбор участники смогут отправиться в уникальную арктическую экспедицию.

Конкурс будет проходить в три этапа с 5 мая по 15 июня. Победители получат шанс отправиться на Северный полюс в составе международной команды из более чем из 20 стран.

Экспедиция продлиться 10 дней и состоится во временном промежутке с 1 августа по 1 сентября.

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