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Последняя проверка сил перед ЧЕ: как проходит турнир по боксу в «Стайках»?

30 июля 2026 20:28
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Открытый Кубок Беларуси по боксу принимает Республиканский центр олимпийской подготовки «Стайки». Данный турнир является последней проверкой сил перед чемпионатом Европы, который стартует в Болгарии 15 сентября, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Участники Кубка, их около 100, разыграют всего 18 комплектов наград. В 8 весах выступают девушки, в 10 мужчины, все спортсмены старше 18 лет. В четверг в программе соревнований полуфинальные поединки, специалисты отмечают хорошую, плотную конкуренцию.

Последняя проверка сил перед ЧЕ: как проходит турнир по боксу в «Стайках»?-2

Арина Данильчик, финалистка турнира:
Кубок Беларуси у нас проводится с целью оценки текущей формы, потому что до чемпионата Европы уже осталось совсем чуть-чуть, считайте, полтора месяца, поэтому нужно проверить свои наработки, где-то поэкспериментировать, попробовать, что получается, что не получается, сделать определенные выводы – и уже на чемпионат Европы в полной боевой готовности.

Последняя проверка сил перед ЧЕ: как проходит турнир по боксу в «Стайках»?-4

Виталий Бондаренко, старший тренер национальной команды Беларуси по боксу:
Команда уже вся укомплектована, поэтому это еще раз просмотреть, на каком уровне сейчас находится наша команда, где-то какие-то потом мелкие поправочки сделают все, и в бой. 

В пятницу станут известны победители у женщин, а 1 августа узнаем кто лучший у мужчин. Турнир проходит как в личном зачете, так и в командном. 

# Спортивные соревнования # Арина Данильчик # Виталий Бондаренко

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