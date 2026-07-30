Последняя проверка сил перед ЧЕ: как проходит турнир по боксу в «Стайках»?

Участники Кубка, их около 100, разыграют всего 18 комплектов наград. В 8 весах выступают девушки, в 10 мужчины, все спортсмены старше 18 лет. В четверг в программе соревнований полуфинальные поединки, специалисты отмечают хорошую, плотную конкуренцию.

Открытый Кубок Беларуси по боксу принимает Республиканский центр олимпийской подготовки «Стайки». Данный турнир является последней проверкой сил перед чемпионатом Европы, который стартует в Болгарии 15 сентября, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Данильчик, финалистка турнира: Кубок Беларуси у нас проводится с целью оценки текущей формы, потому что до чемпионата Европы уже осталось совсем чуть-чуть, считайте, полтора месяца, поэтому нужно проверить свои наработки, где-то поэкспериментировать, попробовать, что получается, что не получается, сделать определенные выводы – и уже на чемпионат Европы в полной боевой готовности.

Виталий Бондаренко, старший тренер национальной команды Беларуси по боксу:

Команда уже вся укомплектована, поэтому это еще раз просмотреть, на каком уровне сейчас находится наша команда, где-то какие-то потом мелкие поправочки сделают все, и в бой.

В пятницу станут известны победители у женщин, а 1 августа узнаем кто лучший у мужчин. Турнир проходит как в личном зачете, так и в командном.