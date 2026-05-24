Армейские палатки и дисциплина – что ждет старшеклассников на учебно-полевых сборах?

Уже завтра, 25 мая, на учебно-полевые сборы отравятся школьники, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Занятия продлятся 10 дней и будут максимально приближены к условиям реальных воинских частей. Армейские палатки, дисциплина, строгий распорядок дня – все по-взрослому. Прогулять сборы не получится. Они обязательны, да и могут быть полезны. Военные считают, что такие занятия помогут воспитать характер и повзрослеть. Но, родители, не волнуйтесь. Наша Алеся Иванова отправилась в одну из частей, где будут находиться школьники, и провела разведку боем.

Довольно-таки уютно. Полевые кровати расставлены, наволочки заправлены, полотенца разложены. Это значит, что 49-я радиотехническая бригада в полной боевой готовности. Буквально через пару дней здесь будут встречать старшеклассников. Эти просторные палатки заменят им домашние стены.

Денис Бобок, командир отдельного радиотехнического батальона 49-й радиотехнической бригады военно-воздушных сил и войск ПВО Беларуси:

Матрас, наволочка, выделяется полотенце, личные вещи первой необходимости они хранят в тумбочках, остальные вещи будут хранить аккуратно под кроватью. Алеся Иванова, корреспондент:

Кстати, достаточно удобная кровать. А свет здесь есть? Денис Бобок:

Да, будет оборудоваться здесь освещение. Дополнительно будут еще установлены средства обогрева, ночи пока холодные, мало ли холодно станет.

В каждой из палаток будут проживать не больше 15 учащихся. Всего на сборы бригада примет 60 человек – из 4 школ Минской области и столицы. Быт ребят будет максимально приближен к армейскому.

Алеся Иванова:

Где будут спать ребята, мы поняли, а где они будут руки мыть, носки стирать? Денис Бобок:

Минимальные водные процедуры – спланировано у нас разворачивание армейских умывальников. В вечернее время, кроме этого, спланировано посещение армейской бани.

Денис Бобок:

Ну вот наша баня, здесь предусмотрено отделение для переодевания и моечное отделение. Кабинок предостаточно. Алеся Иванова:

А вода горячая есть? Денис Бобок:

Конечно, есть. Места хватит всем и в армейской столовой. Чтобы расположить ребят, прием пищи организуют в две смены. Позаботились и о рационе питания школьников. Он будет максимально сбалансирован. Проверили лично.

Денис Бобок:

Спланировано стандартное меню, приближено к армейскому. Завтрак, обед, ужин, дополнительно предусмотрен полдник. На полдник будем выдавать дополнительно шоколад и молоко. Рацион достаточно сбалансированный: рыба, сыр, борщ. Все для того, чтобы ребятам хватало энергии на целый день. И она юношам, безусловно, пригодится. Все же ребята приедут сюда не ради шоколада и горячей воды. Главная цель сборов – научить школьников самодисциплине и сделать из них настоящих защитников Отечества. Каждый час будет расписан по строгому армейскому распорядку.