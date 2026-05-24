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Армейские палатки и дисциплина – что ждет старшеклассников на учебно-полевых сборах?

24 мая 2026 16:56
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Уже завтра, 25 мая, на учебно-полевые сборы отравятся школьники, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Занятия продлятся 10 дней и будут максимально приближены к условиям реальных воинских частей. Армейские палатки, дисциплина, строгий распорядок дня – все по-взрослому. Прогулять сборы не получится. Они обязательны, да и могут быть полезны. Военные считают, что такие занятия помогут воспитать характер и повзрослеть.

Но, родители, не волнуйтесь. Наша Алеся Иванова отправилась в одну из частей, где будут находиться школьники, и провела разведку боем. 

Армейские палатки и дисциплина – что ждет старшеклассников на учебно-полевых сборах? -2

Довольно-таки уютно. 

Полевые кровати расставлены, наволочки заправлены, полотенца разложены. Это значит, что 49-я радиотехническая бригада в полной боевой готовности. Буквально через пару дней здесь будут встречать старшеклассников. Эти просторные палатки заменят им домашние стены.

Армейские палатки и дисциплина – что ждет старшеклассников на учебно-полевых сборах? -4

Денис Бобок, командир отдельного радиотехнического батальона 49-й радиотехнической бригады военно-воздушных сил и войск ПВО Беларуси:
Матрас, наволочка, выделяется полотенце, личные вещи первой необходимости они хранят в тумбочках, остальные вещи будут хранить аккуратно под кроватью.

Алеся Иванова, корреспондент:
Кстати, достаточно удобная кровать. А свет здесь есть?

Денис Бобок:
Да, будет оборудоваться здесь освещение. Дополнительно будут еще установлены средства обогрева, ночи пока холодные, мало ли холодно станет.

Армейские палатки и дисциплина – что ждет старшеклассников на учебно-полевых сборах? -6

В каждой из палаток будут проживать не больше 15 учащихся. Всего на сборы бригада примет 60 человек – из 4 школ Минской области и столицы. Быт ребят будет максимально приближен к армейскому. 

Армейские палатки и дисциплина – что ждет старшеклассников на учебно-полевых сборах? -8

Алеся Иванова:
Где будут спать ребята, мы поняли, а где они будут руки мыть, носки стирать?

Денис Бобок:
Минимальные водные процедуры спланировано у нас разворачивание армейских умывальников. В вечернее время, кроме этого, спланировано посещение армейской бани.

Армейские палатки и дисциплина – что ждет старшеклассников на учебно-полевых сборах? -10

Денис Бобок:
Ну вот наша баня, здесь предусмотрено отделение для переодевания и моечное отделение. Кабинок предостаточно.

Алеся Иванова:
А вода горячая есть?

Денис Бобок:
Конечно, есть. 

Места хватит всем и в армейской столовой. Чтобы расположить ребят, прием пищи организуют в две смены. Позаботились и о рационе питания школьников. Он будет максимально сбалансирован. Проверили лично.

Армейские палатки и дисциплина – что ждет старшеклассников на учебно-полевых сборах? -12

Денис Бобок:
Спланировано стандартное меню, приближено к армейскому. Завтрак, обед, ужин, дополнительно предусмотрен полдник. На полдник будем выдавать дополнительно шоколад и молоко. Рацион достаточно сбалансированный: рыба, сыр, борщ. Все для того, чтобы ребятам хватало энергии на целый день.

И она юношам, безусловно, пригодится. Все же ребята приедут сюда не ради шоколада и горячей воды. Главная цель сборов – научить школьников самодисциплине и сделать из них настоящих защитников Отечества. Каждый час будет расписан по строгому армейскому распорядку. 

Армейские палатки и дисциплина – что ждет старшеклассников на учебно-полевых сборах? -14

Артур Бабаханян, заместитель командира 49-й радиотехнической бригады по идеологической работе военно-воздушных сил и войск ПВО Беларуси:
Распорядок дня у нас включает утренний подъем, утренние туалеты, завтрак, после завтрака построение, конечно, развод на проведение занятий, обед. После обеда мы дадим им немного отдыха, после этого опять занятия, и будут проводить с ними воспитательную работу, разные развлечения, игра в волейбол, футбол. Что необходимо для них, все будет сконцентрировано и проводиться в тех же масштабах, как для военнослужащих срочной службы.

Далее смотрите в видео. 

# Школьники # Вооруженные силы Республики Беларусь

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