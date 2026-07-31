Заключительный этап учений территориальной обороны состоялся в Малоритском районе

В Малоритском районе прошел финальный этап командно‑штабных учений с силами территориальной обороны. На сборе отработали взаимодействие Вооруженных Сил и других силовых ведомств, вопросы оснащения подразделений с учетом опыта современных конфликтов, а также создание заграждений для повышения живучести войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На практике показали порядок инженерного оборудования и работу блокпоста. В учениях участвовали председатели исполкомов, их заместители, ответственные за организацию территориальной обороны и военные комиссары Брестской области. Военнообязанные готовили огневые позиции, отрабатывали охрану объектов, обеспечение особых правовых режимов, борьбу с диверсионными группами и применение беспилотников – включая защиту от них.

Александр Самаревич, военный комиссар Брестской области:

В рамках данного сбора мы военнообязанным показали, освежили они свои знания. В рамках КШУ они уже реально выполняли задачи по охране того или иного объекта. Противодействие дронам. Какая должна быть защита противодронная. Военнообязанные относятся уже с таким желанием. Они прекрасно понимают, что будут защищать свою родную землю, свой дом, свою семью.

Ну, я скажу, преимущество данных бойцов в том, что эти сборы проходят на их территории, в их районе. И они прекрасно понимают: если что‑то произойдет, они будут защищать свой дом, свою семью. Они знают данную местность как свои пять пальцев.

К учению привлекались органы внутренних дел, отряды народного ополчения и другие организации района. Отработанные элементы станут основой для дальнейшего повышения готовности территориальных войск.