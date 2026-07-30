Олег Корзун встретился с трудовым коллективом Технического управления Мингорисполкома

От кибератак до правил дорожного движения. Комплексную безопасность в Минске обсудили на встрече руководства города с коллективом Технического управления Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Главной темой разговора стал рост сетевого мошенничества. Также участники встречи подняли вопросы профилактики пожаров в жилых домах и предотвращения ЧП на воде. Отдельно затронули тему развития инфраструктуры столицы. Техническое управление сегодня полностью контролирует сотни тысяч подземных коммуникаций Минска. Без согласования со специалистами в городе не обходится ни одна замена или ремонт инженерных сетей.

Игорь Ермоленко, директор КУП «Техническое управление Мингорисполкома»:

Техническое управление Мингорисполкома занимается в первую очередь выдачей разрешений, контролем проведения земляных работ в городе Минске, восстановлением благоустройства нарушенных мест. На сегодняшний день с начала года уже выдано на проведение строительных работ более 2,5 тысячи разрешений. По аварийным работам выдано более тысячи разрешений. Вот эти 1300 разрешений аварийных, которые выданы, на сегодняшний день все благоустройство восстановлено. Чуть больше 50 разрешений сейчас находятся в работе.