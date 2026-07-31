Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью легенды мирового спорта Ивана Едешко

Александр Лукашенко направил родным и близким олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР Ивана Едешко искренние соболезнования в связи со смертью легенды мирового спорта. Как отметил Президент, ушел из жизни выдающийся спортсмен, игрок из плеяды великих советских чемпионов, чье имя навсегда вписано в историю мирового баскетбола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Его золотой пас, принесший победу советской сборной на Олимпиаде 1972 года, стал примером высочайшего мастерства и воли к победе, вдохновил не одно поколение болельщиков и молодых спортсменов своей преданностью к делу и игре. В Беларуси его знали как талантливого тренера и мудрого наставника, внесшего значимый вклад в развитие и популяризацию баскетбола и воспитание молодежи. Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах», – подчеркнул глава государства.