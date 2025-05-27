Новости по тегу #Сергей Терентьев

О перспективах отношений Минска и Каира идет речь в ходе визита в Арабскую Республику белорусской делегации. Сегодня очередной день работы.
Египет – именно отсюда 26 мая приходят важные для Минска новости. В Арабской Республике работает белорусская делегация – парламентарии, представители предприятий, бизнесмены.
26 мая пройдет ряд встреч, центральная из которых с председателем Палаты представителей Египта Ханафи Аль-Гебали. Будут обсуждаться успехи и достижения парламентского диалога
Она сочетает в себе инновационный формат демонстрации, налаживания связей и поиска партнеров. Экспозиция – уникальная платформа для доступа к египетскому рынку и быстро набирающей темпы сельскохозяйственной отрасли Африки.
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