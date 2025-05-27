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Новости по тегу #Сергей Терентьев

Белорусские чипсы в Египте! В каких сферах сотрудничаем с Арабской Республикой?
27 мая 2025 19:15

Белорусские чипсы в Египте! В каких сферах сотрудничаем с Арабской Республикой?

Белорусов здесь ждали – в чём перспектива сотрудничества с Египтом?
26 мая 2025 17:46

Белорусов здесь ждали – в чём перспектива сотрудничества с Египтом?

Сергей Терентьев: мы сохраняем динамику политических контактов с Египтом
26 мая 2025 07:57

Сергей Терентьев: мы сохраняем динамику политических контактов с Египтом

Белорусские предприятия участвуют в крупнейшей выставке Африканского континента Food Africa Cairo 2024
05 декабря 2024 07:31

Белорусские предприятия участвуют в крупнейшей выставке Африканского континента Food Africa Cairo 2024

Какие перспективы белорусов в Африке? Рассказал посол Сергей Терентьев
19 ноября 2023 16:52

Какие перспективы белорусов в Африке? Рассказал посол Сергей Терентьев

10 белорусов не могут покинуть Судан из-за боевых действий. Ситуацию прокомментировал наш посол
23 апреля 2023 17:38

10 белорусов не могут покинуть Судан из-за боевых действий. Ситуацию прокомментировал наш посол

Посольство Беларуси в Египте устроило в Каире новогодний утренник
08 января 2023 09:18

Посольство Беларуси в Египте устроило в Каире новогодний утренник

Там звучат Билли Шихан, Тони Франклин и Руди Сарзо. Как белорусу удалось записать альбом с лучшими музыкантами мира?
20 декабря 2022 16:10

Там звучат Билли Шихан, Тони Франклин и Руди Сарзо. Как белорусу удалось записать альбом с лучшими музыкантами мира?

Белорусский трактор и пирамиды. По каким направлениям Беларусь работает с Египтом?
11 декабря 2022 17:14

Белорусский трактор и пирамиды. По каким направлениям Беларусь работает с Египтом?

Третий официальный визит Александра Лукашенко в Египет. Подводим итоги
23 февраля 2020 19:41

Третий официальный визит Александра Лукашенко в Египет. Подводим итоги

Президент Беларуси прибыл с официальным визитом в Египет
19 февраля 2020 09:13

Президент Беларуси прибыл с официальным визитом в Египет

Сергей Терентьев: «Египтяне были бы заинтересованы войти в нашу маркетинговую цепочку»
19 февраля 2020 06:45

Сергей Терентьев: «Египтяне были бы заинтересованы войти в нашу маркетинговую цепочку»