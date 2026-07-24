В Воронежской области открылся мультибрендовый центр белорусской техники

Белорусская техника укрепляет позиции на российском рынке. В Воронежской области открылся первый в регионе мультибрендовый центр отечественных машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня белорусские комбайны, тракторы и сельхозагрегаты составляют почти половину местного парка техники. Новый центр позволит не только расширить поставки, но и обеспечить полный цикл сервисного обслуживания, что особенно востребовано у аграриев. Этот проект стал очередным шагом в развитии промышленной кооперации Беларуси и Воронежской области. Стороны намерены наращивать взаимную торговлю, ориентируясь на товарооборот в миллиард долларов, и запускать новые совместные производства. Перспективы дальнейшего сотрудничества стали одной из ключевых тем переговоров белорусской дипломатической делегации в столице Черноземья.

К труду на земле жители Воронежского региона всегда относились с уважением. Больше 80 % здесь – плодородные почвы, это самый центр российского Черноземья. В полях уже привычно задействована и белорусская техника: тракторы, сеялки, комбайны. – Мы ищем запчасти на комбайн. Качество хорошее, работа хорошая, только сервиса нет. Вот сейчас заглючил компьютер, приходится везти в Гомель, чтобы разблокировали, а так техника хорошая.

В Воронежской области половина парка сельхозтехники белорусского производства. В горячую пору – без остановки машины – в полях. Для их оперативного обслуживания, замены оригинальных запчастей в регионе открыли первый мультибрендовый центр. Александр Ермашов, председатель совета директоров ООО «Воронежкомплект»:

В одном месте можно получить услуги консультационные, можно сервис, приобрести запасные части, технику. В этом вся прелесть. В том, что мы идем к крестьянину и становимся к нему ближе. Он приезжает сюда и не бегает по всяким павильончикам, магазинчикам. Глобальное значение – увеличение продаж, увеличение роста экономики, значит, благосостояния обеих республик.

И дальше намерены увеличивать поставки от сельхозмашин до коммунальных. Такими намерениями поделились с послом нашей страны в России. С рабочим визитом Юрий Селиверстов посетил Воронежскую область. С партнерами обсуждали развитие промкооперации. Юрий Селиверстов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

Здесь работают предприятия по сборке самолетов, электроники. Здесь все белорусское, оно востребовано и присутствует. Коллегам интересна белорусская краска. Вопрос в том, чтобы найти точки соприкосновения, чтобы этот товарооборот рос и дальше, достаточно тоже непросто. Потому что нужна еще экономическая составляющая этой промышленной кооперации. Но я думаю, что мы обсудим еще эти перспективы.