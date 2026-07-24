Как спортивная медицина помогает белорусам восстанавливаться после травм? Рассказала депутат Мингорсовета

Как найти баланс между желанием воспитать чемпиона и заботой о здоровье ребенка? Что важнее: медали или любовь к движению? Почему сегодня специалисты все чаще говорят, спорт высоких достижений начинается с массового спорта? Об этом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Ирина Малёваная, депутат Минского городского Совета депутатов.

Ольга Шерснева, ведущая:

Правда ли, что спортивная медицина и современные методы реабилитации сегодня помогают не только профессионалам, они доступны и обычным минчанам, которые получили достаточно серьезную травму или после инсульта? Как это работает?