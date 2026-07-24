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Как спортивная медицина помогает белорусам восстанавливаться после травм? Рассказала депутат Мингорсовета

24 июля 2026 14:37
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Как найти баланс между желанием воспитать чемпиона и заботой о здоровье ребенка? Что важнее: медали или любовь к движению? Почему сегодня специалисты все чаще говорят, спорт высоких достижений начинается с массового спорта? Об этом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Ирина Малёваная, депутат Минского городского Совета депутатов.

Ольга Шерснева, ведущая:
Правда ли, что спортивная медицина и современные методы реабилитации сегодня помогают не только профессионалам, они доступны и обычным минчанам, которые получили достаточно серьезную травму или после инсульта? Как это работает? 

Как спортивная медицина помогает белорусам восстанавливаться после травм? Рассказала депутат Мингорсовета-2

Ирина Малёваная, депутат Минского городского Совета депутатов:
Естественно, те реабилитационные и восстановительные методики, которые используются у этих людей, с успехом применяются и у обычных граждан. В первую очередь, это реабилитационные восстановительные методики, связанные с высокими дозами воздействия. Высокими дозами магнитного воздействия, лазерного воздействия, электрического, с воздействиями комплексными, когда один комбайн одновременно воздействует на разные участки организма для того, чтобы максимально мобилизировать или восстановить ту или иную функцию. 

Плюс, конечно, это знание биомеханики движений. Наши инструктора лечебной физкультуры, инструктора реабилитации очень глубоко знают физиологию, нейромышечные каналы, движение лимфатических протоков, биомеханику движений в каждом конкретном случае при каждой травме и патологии для того, чтобы, когда формируется программа восстановления или реабилитации этого пациента, использовать именно те методики, которые подходят именно ему. В наших реабилитационных методиках задействуются уже, как я сказала, не только мышечные ткани или костные структуры, но и нейропсихологические компоненты. Сейчас наши инструктора активно применяют комплексы упражнений, которые стимулируют симпатическую нервную систему, парасимпатическую нервную систему. 

Подробности в видео.

# Медицина

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