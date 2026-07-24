Кишинев сотрясают массовые протесты против возможного повышения цен на газ. Госкомпания «Энергоком» предлагает поднять тариф до 1 доллара 19 центов за кубометр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Брать пример с Беларуси мы уже не можем». Игорь Додон оценил текущую ситуацию в Молдове.

Протестующие возложили ответственность за кризис на правительство, которое взяло курс на конфронтацию с Россией и разрыв отношений с «Газпромом». Они заявляют, что на европейских биржах Молдова закупает все тот же российский газ, но через посредников и дороже.

Воруют со всех сторон – просто грабят. У людей уже нет денег, чтобы за все это платить. Зарплаты и пенсии – мизерные, ничего не стоят. Тариф на газ выше, чем пенсия у простого человека. Это уже за гранью, терпеть их больше нельзя. Да и вообще, те, кто сейчас у власти, должны уйти – все до одного.

Пусть дают газ по реальной цене. Но и себе пусть не набивают карманы. А мы должны перед ними стоять с протянутой рукой, как попрошайки? Да, люди платят. А те, у кого нет денег, – что им прикажете делать? Пусть хоть чуточку о своем народе подумают.

Конечно, придется в чем-то себя ущемлять, в еде, лекарствах, на детей.