Какие перспективы белорусов в Африке? Рассказал посол Сергей Терентьев

Африка – это ключ к устойчивому развитию планеты. Темпы экономического развития этого континента высокие, не говоря уже о том, как динамично растет его население. Растет и политическое влияние региона, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Африка старается освободиться от западной гегемонии и активно ищет новых партнеров, которые придут на континент не как завоевали, а как союзники. Согласитесь, Беларуси это подходит.

Если присмотреться к белорусским перспективам в Африке, то главное – у нас нет каких-то глобальных расхождений. Страны этого континента не строят никаких политических препятствий для продвижения нашей продукции на континент. При этом сами заинтересованы в поставках белорусских продуктов. Более того, как неоднократно отмечал глава государства, мы не просто продвигаем товары, мы продвигаем технологии. То есть мы готовы дать Африке и удочку, и рыбу. А наши наработки позволят решить проблемы продовольственной безопасности в регионе, улучшить медицину, образование. И еще один штрих к этому геополитическому портрету. Первое посольство Беларуси было открыто именно на Африканском континенте, в Египте. Сейчас это читается как особый знак. Вообще, если говорить об отношениях Минска и Каира, то мы активно работаем над новыми проектами. А страна пирамид может открыть белорусам ворота в другие страны арабского мира. Мнением на этот счет с нами поделился белорусский посол в Египте.