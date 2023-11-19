Какие перспективы белорусов в Африке? Рассказал посол Сергей Терентьев

Африка – это ключ к устойчивому развитию планеты. Темпы экономического развития этого континента высокие, не говоря уже о том, как динамично растет его население. Растет и политическое влияние региона, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Африка старается освободиться от западной гегемонии и активно ищет новых партнеров, которые придут на континент не как завоевали, а как союзники. Согласитесь, Беларуси это подходит.
Если присмотреться к белорусским перспективам в Африке, то главное – у нас нет каких-то глобальных расхождений. Страны этого континента не строят никаких политических препятствий для продвижения нашей продукции на континент. При этом сами заинтересованы в поставках белорусских продуктов. Более того, как неоднократно отмечал глава государства, мы не просто продвигаем товары, мы продвигаем технологии. То есть мы готовы дать Африке и удочку, и рыбу. А наши наработки позволят решить проблемы продовольственной безопасности в регионе, улучшить медицину, образование.
И еще один штрих к этому геополитическому портрету. Первое посольство Беларуси было открыто именно на Африканском континенте, в Египте. Сейчас это читается как особый знак. Вообще, если говорить об отношениях Минска и Каира, то мы активно работаем над новыми проектами. А страна пирамид может открыть белорусам ворота в другие страны арабского мира. Мнением на этот счет с нами поделился белорусский посол в Египте.
Сергей Терентьев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте:
Белорусские технологии и белорусская техника очень хорошо представлены на этом рынке. Вместе с тем есть и второй аспект – вместе с египтянами двигаться в другие страны Африки по нашим каналам реализации, по египетским каналам реализации, как соседние страны, так и Африка южнее Сахары. Думаю, это тоже очень перспективно. Это что касается техники. Конечно, востребовано белорусское продовольствие. Белорусское продовольствие востребовано везде, и на Африканском континенте, и в моих странах ответственности тоже, это Египет, Судан, Алжир. Белорусское молоко, мясо – думаю, у нас очень хорошие перспективы для их продвижения здесь. Я хотел бы видеть больше белорусских товаров, таких как кондитерские изделия, например, хлебобулочные изделия, масложировая продукция. Я думаю, перспективы для продвижения этой продукции у нас есть хорошие.
Африка – это еще и настоящая кладовая природы. По ряду полезных ископаемых континент занимает первое место в мире. Беларусь, к примеру, интересуют алмазы. Их используют не только в ювелирке, но и в промышленности.
А на заводе «Кристалл», который на неделе посещал Президент, рассказали, кстати, что, несмотря бесперебойные поставки якутских минералов, сотрудничают и с Зимбабве.
Лукашенко – директору ПО «Кристалл»: «Чтобы мы из Швейцарии ничего не возили!» Подробности.