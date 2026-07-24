«Нам нужны эти роботы, крайне нужны». Лукашенко – о пресс-подборщике и доильном аппарате

Глава государства потребовал убрать внутренние барьеры, которые заметно тормозят уже принятые решения. По словам Президента, там, где договоренности достигнуты на высшем уровне, чиновники должны обеспечивать результат, а не создавать новые согласования и искусственные препятствия.

Бюрократия не должна становиться препятствием для реализации стратегически важных для страны инвестиционных проектов. Такое требование 24 июля озвучил Александр Лукашенко на совещании по вопросам работы с зарубежными партнерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прежде всего, свои же люди должны хотеть покупать свое же. С продуктами питание у нас же вышло, а вот с техникой все еще вопросы. Всесезонная притча во языцех, современный робот для доения коров и пресс-подборщик. И если вам все еще кажется, что это мелочь, то примерьте на себя.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В ближайшее время посмотрим, какой ты там пресс изобрел. Это будет очень важно, чтобы ты сделал этот пресс-подборщик внутри страны, который лучше импортного, ну или хотя бы на уровне импортного.

Я импортные прессы сейчас отслеживаю, наблюдаю, но они идут, как танки. Без остановки крутят эту солому, сено, сенаж… В этом году приятно посмотреть. И думаю, ну Каранкевич же такой сделал свой, а это очень важно. Вот журналисты, которые это не понимают, думают, ну пресс, Президент там контролирует пресс.

Ладно этот робот, который ты делаешь для доения коров. Доярок все меньше и меньше, Алена Сырова не пойдет завтра доить коров. Не пойдет. А кто будет там доить? Нам нужны роботы эти. Нам свой нужен. Крайне нужен. Потому что не только Алена, но и ваши жены туда идти ну не очень. И мои, и ваши не очень-то туда. Ну у меня дочерей нет, а у кого есть, не пойдут коров доить.