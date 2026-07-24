«Нам нужны эти роботы, крайне нужны». Лукашенко – о пресс-подборщике и доильном аппарате

Бюрократия не должна становиться препятствием для реализации стратегически важных для страны инвестиционных проектов. Такое требование 24 июля озвучил Александр Лукашенко на совещании по вопросам работы с зарубежными партнерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства потребовал убрать внутренние барьеры, которые заметно тормозят уже принятые решения. По словам Президента, там, где договоренности достигнуты на высшем уровне, чиновники должны обеспечивать результат, а не создавать новые согласования и искусственные препятствия.
Лукашенко: прошу по всем инвестпроектам четко сказать, где реальные проблемы, а где – волокита.
Прежде всего, свои же люди должны хотеть покупать свое же. С продуктами питание у нас же вышло, а вот с техникой все еще вопросы. Всесезонная притча во языцех, современный робот для доения коров и пресс-подборщик. И если вам все еще кажется, что это мелочь, то примерьте на себя.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В ближайшее время посмотрим, какой ты там пресс изобрел. Это будет очень важно, чтобы ты сделал этот пресс-подборщик внутри страны, который лучше импортного, ну или хотя бы на уровне импортного.
Я импортные прессы сейчас отслеживаю, наблюдаю, но они идут, как танки. Без остановки крутят эту солому, сено, сенаж… В этом году приятно посмотреть. И думаю, ну Каранкевич же такой сделал свой, а это очень важно. Вот журналисты, которые это не понимают, думают, ну пресс, Президент там контролирует пресс.
Ладно этот робот, который ты делаешь для доения коров. Доярок все меньше и меньше, Алена Сырова не пойдет завтра доить коров. Не пойдет. А кто будет там доить? Нам нужны роботы эти. Нам свой нужен. Крайне нужен. Потому что не только Алена, но и ваши жены туда идти ну не очень. И мои, и ваши не очень-то туда. Ну у меня дочерей нет, а у кого есть, не пойдут коров доить.