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Президент Беларуси прибыл с официальным визитом в Египет

19 февраля 2020 09:13
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 19 февраля прибыл с официальным визитом в Египет.  

Как сообщает сайт Президента Беларуси, борт главы государства приземлился в международном аэропорту Каира.  

У трапа Александра Лукашенко встретили министр высшего образования и научных исследований Египта Халид Абдель Гафар и Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте Сергей Терентьев.  

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В Каире Президент Беларуси проведет переговоры с Президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси. Главы государств обсудят реализацию текущих договоренностей, достигнутых во время визита египетского лидера в Минск летом 2019 года, перспективы развития торгово-экономических и гуманитарных отношений.  

Президенты рассмотрят вопросы взаимодействия на международных площадках, обеспечения безопасности в регионе и мире в целом. По итогам переговоров ожидается подписание пакета двусторонних документов.   

У Александра Лукашенко также запланирован ряд встреч и посещение совместно с Абдель Фаттахом аль-Сиси Новой административной столицы Египта, которая строится в 45 километрах к востоку от Каира.  

Параллельно визиту Президента Беларуси в Каире пройдет заседание Белорусско-египетского совета делового сотрудничества.  

# Беларусь-Египет # Александр Лукашенко # Абдель Фаттах аль-Сиси # Халид Абдель Гафар # Сергей Терентьев

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