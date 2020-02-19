Президент Беларуси прибыл с официальным визитом в Египет

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 19 февраля прибыл с официальным визитом в Египет.

Как сообщает сайт Президента Беларуси, борт главы государства приземлился в международном аэропорту Каира.

У трапа Александра Лукашенко встретили министр высшего образования и научных исследований Египта Халид Абдель Гафар и Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте Сергей Терентьев.

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В Каире Президент Беларуси проведет переговоры с Президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси. Главы государств обсудят реализацию текущих договоренностей, достигнутых во время визита египетского лидера в Минск летом 2019 года, перспективы развития торгово-экономических и гуманитарных отношений.

Президенты рассмотрят вопросы взаимодействия на международных площадках, обеспечения безопасности в регионе и мире в целом. По итогам переговоров ожидается подписание пакета двусторонних документов.

У Александра Лукашенко также запланирован ряд встреч и посещение совместно с Абдель Фаттахом аль-Сиси Новой административной столицы Египта, которая строится в 45 километрах к востоку от Каира.

Параллельно визиту Президента Беларуси в Каире пройдет заседание Белорусско-египетского совета делового сотрудничества.