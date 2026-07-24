Хозяйства Могилева идут к историческому рекорду по намолоту озимого рапса
В стране убрано 18 % площадей зерновых и зернобобовых. По валовому сбору сейчас лидируют Брестская и Минская области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А вот какой из регионов быстрее продвигается к финишу – определяет погода. Зачастившие дожди пока не позволяют выйти на показатель, который установил глава государства в ходе селекторного совещания.
Напомним, жесткое требование Президента – убирать до 6 % площадей в сутки. В Минсельхозпроде утверждают: все необходимое для этого у аграриев есть. Мощности отечественного парка сельскохозяйственных машин позволяют обмолачивать порядка 70 тысяч гектаров ежедневно. Техника ловит каждую погожую минуту.
В Могилевской области механизаторы сейчас сконцентрированы на полях с озимым рапсом. Некоторые хозяйства региона идут к настоящему историческому рекорду.
Какому именно – узнаем у наших корреспондентов.
Прямой стебель, сизо-зеленые листья и узкий длинный стручок. Так выглядит новый урожай рапса на полях экспериментальной базы «Спартак». И это главное доказательство: технология в поле решает все! Еще три года назад с этих земель собирали всего 12 центнеров с гектара. В 2026 году предприятие, кажется, приближается к историческому рекорду – стартовая планка – 36 центнеров. Отработали все до мелочей. Белорусский сорт семян «буян», своевременная обработка, точные подкормки и ювелирная уборка.
Александр Шкатулов, механизатор сельхозпредприятия «Экспериментальная база «Спартак»:
Убрать зерно надо без потерь. Можно же убрать, скосить его – и все, а зерна не будет. На зиму чтобы было, лишнее продадим, деньги будут.
Рапс на полях «Спартака» – это стратегия. 150 тонн уйдут по госзаказу, остальное – на корм собственному поголовью, а это больше 4 тысяч животных. Жмых переработают в молоко, которое даст хозяйству живые деньги. Каждый центнер урожая работает на возврат инвестиций. Это хорошо понимают и чувствуют на своей зарплате рабочие. Но разрушить эту экономику легко может всего один фактор – дисциплина. С этим в хозяйстве строго. Но за своих работников директор горой: заставлять людей работать не надо. Каждый на своем месте.
Подробности в видео.