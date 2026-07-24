Хозяйства Могилева идут к историческому рекорду по намолоту озимого рапса

В стране убрано 18 % площадей зерновых и зернобобовых. По валовому сбору сейчас лидируют Брестская и Минская области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А вот какой из регионов быстрее продвигается к финишу – определяет погода. Зачастившие дожди пока не позволяют выйти на показатель, который установил глава государства в ходе селекторного совещания.

Напомним, жесткое требование Президента – убирать до 6 % площадей в сутки. В Минсельхозпроде утверждают: все необходимое для этого у аграриев есть. Мощности отечественного парка сельскохозяйственных машин позволяют обмолачивать порядка 70 тысяч гектаров ежедневно. Техника ловит каждую погожую минуту.

В Могилевской области механизаторы сейчас сконцентрированы на полях с озимым рапсом. Некоторые хозяйства региона идут к настоящему историческому рекорду.