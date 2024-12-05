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Белорусские предприятия участвуют в крупнейшей выставке Африканского континента Food Africa Cairo 2024

05 декабря 2024 07:31
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Экспорт в страны Африки составил почти полмиллиарда долларов. Поставки отечественных товаров на этот континент с начала 2024 года выросли в четыре раза. В эти дни белорусские предприятия принимают участие в крупнейшей на Африканском континенте международной торговой выставке, специализирующейся на пищевой и агропромышленности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские предприятия участвуют в крупнейшей выставке Африканского континента Food Africa Cairo 2024-2

Выставка Food Africa проходит в Каире. Она сочетает в себе инновационный формат демонстрации, налаживания связей и поиска партнеров. Экспозиция – уникальная платформа для доступа к египетскому рынку и быстро набирающей темпы сельскохозяйственной отрасли Африки.

Белорусские предприятия участвуют в крупнейшей выставке Африканского континента Food Africa Cairo 2024-4

Сергей Терентьев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет:
Выставка, на которой сегодня открыта наша белорусская экспозиция, как раз показывает большой интерес к белорусскому молоку, мясу, овсянке, другим видам продукции. Все это представляет большой интерес и для бизнеса, и для потребителей. Я думаю, что по результатам работы наших экспонентов на выставке Food Africa в Каире в эти дни будут заключены новые контракты. Мы откроем новые горизонты работы не только с Египтом, но и со странами Ближнего Востока, Африки в этом важном направлении.

Наши товары вызывают повышенный интерес у гостей выставки. Экспортный портфель прирастает новыми контрактами. Так, представители одного из ведущих белорусских предприятий заключили договор на поставку сухого молока на рынки Египта, Йемена и Кувейта с крупной египетской компанией.

# Выставка # Сергей Терентьев

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