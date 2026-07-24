Приемная кампания – колледжи Минской области примут почти 6,5 тыс. человек в 2026-м

Почти 6,5 тысячи человек примут колледжи Минской области в 2026 году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В топе у абитуриентов – рабочие и технические специальности.

В Клецком сельскохозяйственном колледже планируют зачислить 120 человек. Из них 27 мест предусмотрено для целевой подготовки по заявкам организаций. Набор ведется по пяти специальностям, среди которых эксплуатация сельхозтехники, ремонт автомобилей и торговое обслуживание.

Людмила Колбун, заместитель директора по учебной работе Клецкого сельскохозяйственного колледжа:

Уже принят 121 документ, 15 – на условиях целевой подготовки. Хорошей, доброй традицией стало то, что уже второй год подряд на технической специальности к нам приносят документы не только мальчишки, но и девочки. В прошлом году было подано два пакета документов, в этом году уже четыре пакета документов девочек. В том числе, как ни странно, но среди девочек есть и минчанки.