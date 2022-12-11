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Белорусский трактор и пирамиды. По каким направлениям Беларусь работает с Египтом?

11 декабря 2022 17:14
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Достойны удивления не те, кто предсказывает потоп, а те, кто строит ковчег. Вот и наш Президент уже давно и не раз говорил и о том, что мир штормит, и о том, что доллару жить осталось недолго, и о том, что глобальное будущее за Азией, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Так что Беларусь давно присматривается к этому региону, как и он к нам. Что тут скажешь: рынок огромный, потенциал еще больше. Но мы полны намерений усилить наше экспортное присутствие и на других континентах. В этом, если хотите, наш финансовый ковчег.

Творожные десерты и много сыра. Что Беларусь поставляет в Африку и какие перспективы у такого сотрудничества?

Белорусский трактор и пирамиды. По каким направлениям Беларусь работает с Египтом?-1

Красное море, отель пять звезд, все включено – Египет глазами белорусского туриста. Вот только работа посла нашей страны в этом регионе далеко не курорт.

Белорусский трактор и пирамиды. По каким направлениям Беларусь работает с Египтом?-4

Сергей Терентьев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте и Алжире, Омане, Судане по совместительству:
Нам удалось значительно нарастить двустороннюю торговлю, нам удалось открыть новые направления сотрудничества с Египтом. И, в принципе, я бы сказал так, что, несмотря на кажущиеся негативные предпосылки, мы все-таки работаем достаточно хорошо с нашими египетскими друзьями.

Посол Судана в Беларуси: у нас много плодородных земель, а в Беларуси есть много современных технологий. Подробнее.

Белорусский трактор и пирамиды. По каким направлениям Беларусь работает с Египтом?-7

На белорусских прилавках уже давно никого не удивляют египетские фрукты, овощи, одежда, ткани, лекарства. Там уверенно колесят наши тракторы, грузовики, дорожная и строительная техника. Сухое молоко уже закупают тоннами, глядишь, и в супермаркетах появятся глазированные сырки и сыры. Современные технологии позволяют, дело за крепкими бизнес-рукопожатиями. И не только дипломатов.

Белорусский трактор и пирамиды. По каким направлениям Беларусь работает с Египтом?-10

Сергей Терентьев:
Мы поставляем сюда наши технологии, активно развиваем сотрудничество в области промышленной кооперации. Я имею в виду сборку, сборку различной белорусской техники. Особенно хорошие достижения у нас в этой связи есть по линии грузовиков.

Белорусский трактор и пирамиды. По каким направлениям Беларусь работает с Египтом?-13

Египет называют вратами в Африку. Это тот континент, который парадоксально можно назвать и самым бедным, и самым богатым. Да, при виде африканских трущоб становится не по себе. Тысячи людей умирают от истощения, миллионы находятся на грани голода. И при этом именно здесь находится треть минеральных ресурсов планеты. Нефть, уран, золото, алмазы, железная руда, и этот список можно продолжать дальше. Эксперты прагматичны: ну не зря мудрый Китай десятилетиями инвестирует в этот континент.

Белорусский трактор и пирамиды. По каким направлениям Беларусь работает с Египтом?-16

Ирина Новикова, доктор экономических наук:
У них много сельскохозяйственных земель. Если применить новые методы обработки, работы с сельскохозяйственными землями, то можно получать урожай три раза в год. То есть с этой точки зрения для нас актуальна Африка, так как у нас машиностроение развито.

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# Беларусь-Египет # Экономика # Илона Волынец # Сергей Терентьев # Ирина Новикова # Фотофакт

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