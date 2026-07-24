Нам надо продавать свои технологии – Лукашенко

Бюрократия не должна становиться препятствием для реализации стратегически важных для страны инвестиционных проектов. Такое требование озвучил Александр Лукашенко на совещании по вопросам работы с зарубежными партнерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства потребовал убрать внутренние барьеры, которые заметно тормозят уже принятые решения. По словам Президента, там, где договоренности достигнуты на высшем уровне, чиновники должны обеспечивать результат, а не создавать новые согласования и искусственные препятствия.

Углубляться в суть вопроса, особенно когда вопрос экономический, мало кто любит. Да и погружаться тоже, если уж до конца честно. Потому что деньги любят тишину – факт. Но ситуация сегодня такова, что информационное упрощение реально непростых реалий, процессов у белорусов создает иллюзию легкости и беззаботности. Потому сегодняшнее совещание во Дворце Независимости имеет сразу несколько мотивов, включая, конечно, главный. Но обо всем по порядку.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На моем уровне мы совершаем немало путешествий по миру, мягко говоря. Этих сложных, тяжелых командировок, как это было в последний раз, когда пришлось посетить четыре страны. И еще раз хочу вернуться к этому вопросу и сказать, что эта командировка была неизбежной, ее отложить ни в коем случае нельзя было. Потому что в Индонезию мы переносили несколько раз командировки. И поэтому получилось так, что даже на День Независимости пришлось лететь обратно домой. Надо решать экономические вопросы. Это между прочим. Теперь по сути – подробнее здесь.

Вот здесь перечень всех проектов. Я их все перечитал. Не только по Китаю, здесь и Индия, кроме России. У нас же и в России еще огромный интерес. Это первая страна наша по торговому обороту. Главное – это экономика, фундамент. Вот он возьмет это, положит где-то в папочку. Полгода прошло, снял трубочку: «Господин Снопков, вы на контроле держите два десятка и еще в резерве десяток проектов. Что изменилось за это время?» Вот суть вкратце сегодняшнего мероприятия. Чтобы не заволокители, чтобы эти командировки, особенно на уровне главы государства, не проходили так это, мимолетом и мимо цели. Кроме этого, и министр, и премьер-министр же совершают соответствующие командировки. Вот только что я разговаривал с Президентом Узбекистана, он докладывал мне о визите Каранкевича туда в хороших таких тонах. Ну это все хорошо, это дипломатия, но съездили, а результат?

Дмитрий Николаевич, вы как бывший посол, бывших не бывает, должны это четко понимать. И вы как человек системный должны держать это все на контроле. Поэтому, будучи озабоченным результатами командировок, прежде всего на самом высоком уровне, я вынужден был назначить это совещание и послушать наших ответственных лиц и правительство, других должностных лиц, как реализуются обозначенные проекты.

Ну вот так в первом приближении за год от июля до июля у Президента было сразу несколько длинных и многокомпонентных командировок. Осенью прошлого года Оман, Алжир и Мьянма. Совсем недавно Китай, Индонезия, снова Мьянма. Но любой рабочий ли визит, официальный, государственный, на высоком или высшем уровне, во-первых, заранее детально прорабатывается, а во-вторых, после каждого есть те компетенции и ресурсы на заметке, которые могли бы быть полезны нашей стране. Нужно только уметь их замечать. И вот пару конкретных примеров.