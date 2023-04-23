10 белорусов не могут покинуть Судан из-за боевых действий. Ситуацию прокомментировал наш посол

В четверг, 20 апреля, стало известно, что в Судане пострадал белорусский самолет частной авиакомпании «БелКанто», на борту которого находилось 7 человек. Это члены экипажа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Судане сейчас крайне сложная обстановка. Эту африканскую страну охватил сильнейший внутриполитический кризис, который вылился в вооруженные столкновения. В результате заложниками ситуации оказались многочисленные иностранцы. В том числе и белорусы.

По данным нашего МИД, сейчас в Хартуме находится 10 граждан Беларуси. Двоих удалось вывести в относительно безопасную зону – на территорию посольства России, которое оказывает нам все возможное содействие. Пока нет возможности доставить белорусов на Родину. Судан закрыл свое воздушное пространство до 30 апреля. Но наши дипломаты находятся с белорусами в постоянном контакте и прорабатывают вопрос об их возвращении домой. Последнюю информацию о ситуации в Судане мы узнаем у белорусского посла в Египте Сергея Терентьева.

Ольга Коршун, СТВ:

Мы знаем, что в Судане сейчас находятся белорусы. Как в дальнейшем будет решаться вопрос об их эвакуации из опасной зоны?

Сергей Терентьев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте и Алжире, Омане, Судане по совместительству:

Я подтверждаю, что ситуация в Судане остается напряженной, несмотря на объявленное перемирие. Речи о полном прекращении огня не идет. Со всеми установленными белорусскими гражданами посольство поддерживает контакт, насколько это возможно в условиях периодически пропадающей связи. Всем им мы рекомендовали оставаться в безопасном помещении до появления реальной возможности гарантированного безопасного выезда из страны. По всем этим вопросам, а также по тематике эвакуации мы плотно взаимодействуем с российской стороной. Следует отметить, что с 20 апреля на территории российского посольства в Хартуме размещены два белорусских гражданина, которые туда были перевезены из места, где было особенно опасно. Что касается сроков эвакуации и порядка ее проведения, я должен отметить, что это все будет зависеть от получения реальных гарантий безопасности наших граждан. Работа в этом направлении ведется, но ключевой момент здесь – это безопасность.

Ольга Коршун:

А что с белорусскими летчиками? На неделе была информация, что поврежден самолет белорусской компании. Где они сейчас находятся? Сергей Терентьев:

Они, насколько я понимаю, находятся порядка в восьми километрах от аэропорта в более или менее спокойной зоне. Сегодня, к сожалению, с ними прямого контакта нет. По состоянию на вчера в месте их размещения активные боевые действия не проводились. Ольга Коршун:

А как вы оцениваете обстановку и ситуацию в Судане? По вашим предположениям, ощущениям, когда может появиться возможность эвакуировать белорусов на родину?