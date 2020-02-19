Сергей Терентьев: «Египтяне были бы заинтересованы войти в нашу маркетинговую цепочку»

Новости Беларуси. Официальный визит Александра Лукашенко в Египет стартует 18 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Насыщенная программа рассчитана на два дня.
В Каире глава государства проведёт переговоры с Абдул-Фаттах аль-Сиси. Главы государств обсудят реализацию текущих договоренностей, которые были достигнуты во время визита египетского лидера в Минск летом 2019 года, а также перспективы развития торгово-экономических и гуманитарных отношений.
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Рассмотрят также вопросы международной повестки дня, обеспечение безопасности в регионе и мире. Ожидается, что по итогам переговоров подпишут пакет документов.
Сергей Терентьев, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Египте:
Египет – это политический, экономический лидер всего континента. В прошлом году Египет был председателем в Африканском союзе, и этот год прошел не зря, лидерство египетское в Африке закрепилось.
Конечно же, египтяне были бы заинтересованы войти в нашу маркетинговую цепочку, может быть, даже продавать и готовую продукцию, если у них будет такая возможность, если они будут оказывать подобного рода услуги нашим предприятиям, я не думаю, что мы будем против. В основе, конечно, лежит идея продвижения совместной продукции.
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Параллельно c визитом главы государства в Каире пройдёт заседание белорусско-египетского совета делового сотрудничества. Также в программе – посещение президентами новой административной столицы Египта. Она строится в 45 километрах к востоку от Каира.