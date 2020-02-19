Сергей Терентьев: «Египтяне были бы заинтересованы войти в нашу маркетинговую цепочку»

В Каире глава государства проведёт переговоры с Абдул-Фаттах аль-Сиси. Главы государств обсудят реализацию текущих договоренностей, которые были достигнуты во время визита египетского лидера в Минск летом 2019 года, а также перспективы развития торгово-экономических и гуманитарных отношений.

Сергей Терентьев, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Египте:

Египет – это политический, экономический лидер всего континента. В прошлом году Египет был председателем в Африканском союзе, и этот год прошел не зря, лидерство египетское в Африке закрепилось.

Конечно же, египтяне были бы заинтересованы войти в нашу маркетинговую цепочку, может быть, даже продавать и готовую продукцию, если у них будет такая возможность, если они будут оказывать подобного рода услуги нашим предприятиям, я не думаю, что мы будем против. В основе, конечно, лежит идея продвижения совместной продукции.

Посол Беларуси в Египте: я бы сказал, что у нас со списком проектов действительно «вау»