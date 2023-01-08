Посольство Беларуси в Египте устроило в Каире новогодний утренник

В Каире посольство Беларуси в Египте вместе с активистами белорусской диаспоры впервые провели новогодний утренник для самых маленьких белорусов и их родителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В празднике приняли участие более 60 человек. С поздравительным словом перед белорусами выступил посол нашей страны в Египте Сергей Терентьев. Маленьких гостей ждали приятные новогодние подарки от белорусских производителей, а также встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, хоровод вокруг елки и праздничный концерт.