Прямой эфир

Европейская модель безопасности потерпела неудачу – Рыженков

24 июля 2026 17:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Европейская модель безопасности потерпела неудачу. Это подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Беларуси, выступая на заседании Совета министров иностранных дел государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Рыженков отметил, что за 25 лет существования ШОС прошла путь от механизма укрепления доверия в приграничных районах до опоры многополярности и авторитетной региональной структуры. 

Министр констатировал, что европейская модель безопасности потерпела неудачу, а сама Европа становится источником конфликтов и конфронтации. На этом фоне у стран ШОС нет альтернативы созданию собственной самодостаточной модели развития и безопасности в Евразии.

# Международное сотрудничество # Максим Рыженков

Другие новости рубрики

Все новости
Хозяйства Могилева идут к историческому рекорду по намолоту озимого рапса
24 июля 2026 16:56

Хозяйства Могилева идут к историческому рекорду по намолоту озимого рапса

Увлекся автомобилями благодаря отцу-дальнобойщику – как белорус стал руководителем школы дрифта
24 июля 2026 16:37

Увлекся автомобилями благодаря отцу-дальнобойщику – как белорус стал руководителем школы дрифта

Не сбавляют скорость даже перед детской коляской – что влияет на культуру вождения, рассказал эксперт
24 июля 2026 16:26

Не сбавляют скорость даже перед детской коляской – что влияет на культуру вождения, рассказал эксперт