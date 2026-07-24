Европейская модель безопасности потерпела неудачу – Рыженков

Европейская модель безопасности потерпела неудачу. Это подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Беларуси, выступая на заседании Совета министров иностранных дел государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Рыженков отметил, что за 25 лет существования ШОС прошла путь от механизма укрепления доверия в приграничных районах до опоры многополярности и авторитетной региональной структуры.

Министр констатировал, что европейская модель безопасности потерпела неудачу, а сама Европа становится источником конфликтов и конфронтации. На этом фоне у стран ШОС нет альтернативы созданию собственной самодостаточной модели развития и безопасности в Евразии.