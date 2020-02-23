Третий официальный визит Александра Лукашенко в Египет. Подводим итоги

Новости Беларуси. Александр Лукашенко побывал в Египте. Это третий официальный визит Президента Беларуси в Арабскую Республику Египет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Первый раз Александр Лукашенко был там еще в 1998 году, второй – в 2017-м. Именно после второго визита главы нашего государства пошла заметная динамика в двустороннем сотрудничестве. Уже тогда президентом Египта был Абдель Фаттах ас-Сиси. И лидерам удалось не просто найти новые точки соприкосновения, но и установить доверительные отношения. А мы знаем, насколько велика роль личностей в истории.

Вот цифры товарооборота: 2016 год – 58 миллионов долларов, а уже в 2017 году после визита – 98,5 миллиона. Почти 70% в плюс. Дальше – больше. 2018 год – 109 миллионов, в 2019-м цифра вплотную приблизилась к 150 миллионам долларов. Кстати, в 2019-м президент Египта впервые посетил Беларусь.

Но очевидно, что цифры товарооборота хоть и растут вполне себе неплохими темпами, но перспективы куда более заманчивы. И это понимают обе стороны. Поэтому нынешний визит – не что иное, как подтверждение стратегической заинтересованности в сотрудничестве и твердого намерения использовать потенциал по максимуму. С подробностями визита из Каира – Виктория Ходосок.

Белорус явно все это спишет на восточную экзотику: недостроенные дома (ничего страшного, но люди в них живут), короткий рабочий день (вкалывать после обеда в Каире, видимо, многим лень), постоянный хаос на дороге (перебежки через мнимые полосы – настоящий квест).

Быстро бегать в Каире приходится не только через дорогу, но и от местной стражи. Съемки в городе запрещены. В стране продлили чрезвычайное положение.

Богат Каир не только на сюжетные истории, но и на уличных бизнесменов. Торгуют предприимчивые всем чем угодно, лишь бы продать. Белорусам многообещающие задатки арабов – только на руку. С умелыми продавцами язык находить легко.

Про наше качественное узнал Джордж Рефат. У него своя в Каире строительная компания. Он уже купили себе четыре МАЗовских тягача. Будет с помощью них возить огромные камни.

Джордж Рефат, директор строительной компании:

Узнал я про белорусские машины от своих коллег. Знаю, что у них очень хорошее качество. Да и техника по приятным ценам.

Да, наверное, не все знают, мы таки добрались до Африки. Вместе с египтянами собираем технику МАЗ. Производство открыли несколько лет назад. С конвейера сошло больше 70 единиц. Завезли на рынок еще и торговые прицепы. Оказывается, арабы – любители фастфуда. И такая бургерная на колесах им по душе. Александр Лукашенко во время визита в Египет: из Каира вместе работаем практически на всю Северную Африку

Но одно дело – продавать, а что делать, если вдруг какой-то сбой? Бежать в Минск за тысячи километров? Не надо. В Каире открыли сервисный центр. После белорусского ликбеза египетские специалисты уже умело закручивают гайки – восстанавливают старые МАЗы и ремонтируют новые. Еще одна СТО работает в Эль-Аламейне. Это такой уверенный шаг навстречу клиенту.

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:

Сопровождение всей техники, работающей в стране, абсолютная поддержка ее в эксплуатации, решение всех проблемных вопросов, которые возникают, безусловным образом поможет и увеличить объемы реализации и присутствия МАЗа на рынке Республики Египет. Мы видим перспективы развития с учетом больших территориальных возможностей Республики Египта и продвижение в отдаленные уголки страны (Суэцкий канал и Синайский полуостров).

Из прохладного Минска в Каир буквально две недели назад вернулся Мустафа Хадхуд – глава одной из египетских компаний по сельхозразвитию. У нас он побывал на 11 предприятиях. Одно из них – это «Бобруйскагромаш». Египтянам интересна наша сельхозтехника, а еще и дорожная – это уже предложения от нашего «Амкодора».

Мустафа Хадхуд, председатель совета директоров Египетской компании по сельскохозяйственному развитию (ECARD):

У нас большое сотрудничество между Беларусью и Египтом еще с 2017 года. За это время мы подписали контракт с «Бобруйскагромаш» на поставку сельхозтехники для предприятий египетского рынка. Кроме того, подписали меморандум о сотрудничестве в части локализации производства. Что касается «Амкодора», то нас уже связывает контакт на миллион долларов. Будем привозить на египетский рынок погрузчики, дорожные катки. Надеемся на увеличение импорта продукции этих предприятий. Беларусь – технологичная страна, и она отвечает запросам наших людей и нашей промышленности.

Мы прямо говорим: Египет наш главный партнер на африканском рынке. Только за 2019 год у нас вырос товарооборот больше чем на треть и превысил 130 миллионов долларов. Но рынок интересен многим и за него негласно даже ведут борьбу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Основное внимание мы уделили торгово-экономическим связям. Отрадно отметить, что договоренности о взаимодействии в данной сфере в целом выполняются: и белорусская, и египетская стороны прилагают для этого выполнения наших обязательств все усилия. Нашими экспертами ведется поиск новых точек роста. Потенциал для прорыва есть в области инноваций, высоких технологий, науки, образования. Поэтому мы делаем ставку на продвижение высокотехнологичной продукции в Египет с последующим созданием совместных предприятий.

Виктория Ходосок, корреспондент:

Дружба Минска и Каира уже давно вышла за рамки купи-продай. У нас не первый год совместные производства, но и это, кажется, мы уже переросли. Пора свои труды продвигать дальше, на рынки соседних африканских стран. Сделать это вместе с Египтом куда проще. Президент страны – председатель Африканского союза, а это 55 потенциальных стран-партнеров на континенте. Сколько денег, сколько возможных контрактов?!

И даже есть уже конкретные примеры с кем нам работать дальше. Посол Беларуси в Египте: я бы сказал, что у нас со списком проектов действительно «вау»

Так выглядит будущий Новый Каир: 700 квадратных километров, мегаполис в пустыне, с большего сейчас это сплошной песок. Строить начали только потому, что в нынешнем Каире не продохнуть. А к 2050-му будет еще хуже – 40 миллионов человек. И может показаться, что это обычная занимательная экскурсия для Александра Лукашенко по песчаным площадям. Но смекалистые белорусы, думаю, уже подсчитали, сколько на большой стройке можно заработать. К примеру, создают здесь ледовый дворец. А у нас как раз есть опыт. Новый Каир. Что показали Президенту Беларуси в будущей столице Египта

Промышленность, понятно, есть контакт, с сельским хозяйством – тоже. А что слышно по высокими технологиям? И слышен и виден крупный контракт на миллион долларов. Это про беспилотники. Договор на поставку, создание производства и обучение египетских специалистов. Начать работу должны уже в 2020 году.

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:

Мы пришли надолго в Египет. Мы получили здесь полную поддержку, понимание наших египетских коллег. Следующий визит в ближайшее время будет большой египетской делегации к нам, где мы действительно познакомим со многими, если не со всеми, нашими разработками, чтобы их заинтересовать в дальнейшем сотрудничестве. Ну и будем двигаться по совместным проектам.

В Египте все про безопасность. На улицах дежурят люди в форме, в президентском дворце на каждом шагу военный, а в аэропорту Каира досмотр вплоть до тщательного разбора чемоданов. Страна пережила уже не одно потрясение. Потому каждый шаг – контроль. В сфере безопасности у нас тоже есть с ними контакт. После установок белорусской компанией – мировым лидером в области рентгеноборудования – сканеров, буквально через месяц в курортный Шарм-эль-Шейх возобновились полеты из России.

Владимир Линев, генеральный директор компании по производству медицинского оборудования:

Если мы востребованы, если нам предлагают такие серьезные проекты, то это говорит, что это продукт мирового уровня, который конкурирует с лучшими производителями.