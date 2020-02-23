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Третий официальный визит Александра Лукашенко в Египет. Подводим итоги

23 февраля 2020 19:41
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко побывал в Египте. Это третий официальный визит Президента Беларуси в Арабскую Республику Египет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Третий официальный визит Александра Лукашенко в Египет. Подводим итоги-1

Первый раз Александр Лукашенко был там еще в 1998 году, второй – в 2017-м. Именно после второго визита главы нашего государства пошла заметная динамика в двустороннем сотрудничестве. Уже тогда президентом Египта был Абдель Фаттах ас-Сиси. И лидерам удалось не просто найти новые точки соприкосновения, но и установить доверительные отношения. А мы знаем, насколько велика роль личностей в истории.

Третий официальный визит Александра Лукашенко в Египет. Подводим итоги-4

Вот цифры товарооборота: 2016 год – 58 миллионов долларов, а уже в 2017 году после визита – 98,5 миллиона. Почти 70% в плюс. Дальше – больше. 2018 год – 109 миллионов, в 2019-м цифра вплотную приблизилась к 150 миллионам долларов. Кстати, в 2019-м президент Египта впервые посетил Беларусь.

Третий официальный визит Александра Лукашенко в Египет. Подводим итоги-7

Но очевидно, что цифры товарооборота хоть и растут вполне себе неплохими темпами, но перспективы куда более заманчивы. И это понимают обе стороны. Поэтому нынешний визит – не что иное, как подтверждение стратегической заинтересованности в сотрудничестве и твердого намерения использовать потенциал по максимуму.

С подробностями визита из Каира – Виктория Ходосок.

Третий официальный визит Александра Лукашенко в Египет. Подводим итоги-10

Белорус явно все это спишет на восточную экзотику: недостроенные дома (ничего страшного, но люди в них живут), короткий рабочий день (вкалывать после обеда в Каире, видимо, многим лень), постоянный хаос на дороге (перебежки через мнимые полосы – настоящий квест).

Третий официальный визит Александра Лукашенко в Египет. Подводим итоги-13

Быстро бегать в Каире приходится не только через дорогу, но и от местной стражи. Съемки в городе запрещены. В стране продлили чрезвычайное положение.

Третий официальный визит Александра Лукашенко в Египет. Подводим итоги-16

Богат Каир не только на сюжетные истории, но и на уличных бизнесменов. Торгуют предприимчивые всем чем угодно, лишь бы продать. Белорусам многообещающие задатки арабов – только на руку. С умелыми продавцами язык находить легко.

Третий официальный визит Александра Лукашенко в Египет. Подводим итоги-19

Про наше качественное узнал Джордж Рефат. У него своя в Каире строительная компания. Он уже купили себе четыре МАЗовских тягача. Будет с помощью них возить огромные камни.

Третий официальный визит Александра Лукашенко в Египет. Подводим итоги-22

Джордж Рефат, директор строительной компании:
Узнал я про белорусские машины от своих коллег. Знаю, что у них очень хорошее качество. Да и техника по приятным ценам.

Третий официальный визит Александра Лукашенко в Египет. Подводим итоги-25

Да, наверное, не все знают, мы таки добрались до Африки. Вместе с египтянами собираем технику МАЗ. Производство открыли несколько лет назад. С конвейера сошло больше 70 единиц. Завезли на рынок еще и торговые прицепы. Оказывается, арабы – любители фастфуда. И такая бургерная на колесах им по душе.

Александр Лукашенко во время визита в Египет: из Каира вместе работаем практически на всю Северную Африку

Третий официальный визит Александра Лукашенко в Египет. Подводим итоги-28

Но одно дело – продавать, а что делать, если вдруг какой-то сбой? Бежать в Минск за тысячи километров? Не надо. В Каире открыли сервисный центр. После белорусского ликбеза египетские специалисты уже умело закручивают гайки – восстанавливают старые МАЗы и ремонтируют новые. Еще одна СТО работает в Эль-Аламейне. Это такой уверенный шаг навстречу клиенту.

Третий официальный визит Александра Лукашенко в Египет. Подводим итоги-31

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:
Сопровождение всей техники, работающей в стране, абсолютная поддержка ее в эксплуатации, решение всех проблемных вопросов, которые возникают, безусловным образом поможет и увеличить объемы реализации и присутствия МАЗа на рынке Республики Египет. Мы видим перспективы развития с учетом больших территориальных возможностей Республики Египта и продвижение в отдаленные уголки страны (Суэцкий канал и Синайский полуостров).

Третий официальный визит Александра Лукашенко в Египет. Подводим итоги-34

Из прохладного Минска в Каир буквально две недели назад вернулся Мустафа Хадхуд – глава одной из египетских компаний по сельхозразвитию. У нас он побывал на 11 предприятиях. Одно из них – это «Бобруйскагромаш». Египтянам интересна наша сельхозтехника, а еще и дорожная – это уже предложения от нашего «Амкодора».

Третий официальный визит Александра Лукашенко в Египет. Подводим итоги-37

Мустафа Хадхуд, председатель совета директоров Египетской компании по сельскохозяйственному развитию (ECARD):
У нас большое сотрудничество между Беларусью и Египтом еще с 2017 года. За это время мы подписали контракт с «Бобруйскагромаш» на поставку сельхозтехники для предприятий египетского рынка. Кроме того, подписали меморандум о сотрудничестве в части локализации производства. Что касается «Амкодора», то нас уже связывает контакт на миллион долларов. Будем привозить на египетский рынок погрузчики, дорожные катки. Надеемся на увеличение импорта продукции этих предприятий. Беларусьтехнологичная страна, и она отвечает запросам наших людей и нашей промышленности.

Третий официальный визит Александра Лукашенко в Египет. Подводим итоги-40

Мы прямо говорим: Египет наш главный партнер на африканском рынке. Только за 2019 год у нас вырос товарооборот больше чем на треть и превысил 130 миллионов долларов. Но рынок интересен многим и за него негласно даже ведут борьбу.

Третий официальный визит Александра Лукашенко в Египет. Подводим итоги-43

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Основное внимание мы уделили торгово-экономическим связям. Отрадно отметить, что договоренности о взаимодействии в данной сфере в целом выполняются: и белорусская, и египетская стороны прилагают для этого выполнения наших обязательств все усилия. Нашими экспертами ведется поиск новых точек роста. Потенциал для прорыва есть в области инноваций, высоких технологий, науки, образования. Поэтому мы делаем ставку на продвижение высокотехнологичной продукции в Египет с последующим созданием совместных предприятий.

Третий официальный визит Александра Лукашенко в Египет. Подводим итоги-46

Виктория Ходосок, корреспондент:
Дружба Минска и Каира уже давно вышла за рамки купи-продай. У нас не первый год совместные производства, но и это, кажется, мы уже переросли. Пора свои труды продвигать дальше, на рынки соседних африканских стран. Сделать это вместе с Египтом куда проще. Президент страны – председатель Африканского союза, а это 55 потенциальных стран-партнеров на континенте. Сколько денег, сколько возможных контрактов?!

Третий официальный визит Александра Лукашенко в Египет. Подводим итоги-49

И даже есть уже конкретные примеры с кем нам работать дальше.

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Третий официальный визит Александра Лукашенко в Египет. Подводим итоги-52

Так выглядит будущий Новый Каир: 700 квадратных километров, мегаполис в пустыне, с большего сейчас это сплошной песок. Строить начали только потому, что в нынешнем Каире не продохнуть. А к 2050-му будет еще хуже – 40 миллионов человек. И может показаться, что это обычная занимательная экскурсия для Александра Лукашенко по песчаным площадям. Но смекалистые белорусы, думаю, уже подсчитали, сколько на большой стройке можно заработать. К примеру, создают здесь ледовый дворец. А у нас как раз есть опыт.

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Третий официальный визит Александра Лукашенко в Египет. Подводим итоги-55

Промышленность, понятно, есть контакт, с сельским хозяйством – тоже. А что слышно по высокими технологиям? И слышен и виден крупный контракт на миллион долларов. Это про беспилотники. Договор на поставку, создание производства и обучение египетских специалистов. Начать работу должны уже в 2020 году.

Третий официальный визит Александра Лукашенко в Египет. Подводим итоги-58

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:
Мы пришли надолго в Египет. Мы получили здесь полную поддержку, понимание наших египетских коллег. Следующий визит в ближайшее время будет большой египетской делегации к нам, где мы действительно познакомим со многими, если не со всеми, нашими разработками, чтобы их заинтересовать в дальнейшем сотрудничестве. Ну и будем двигаться по совместным проектам.

Третий официальный визит Александра Лукашенко в Египет. Подводим итоги-61

В Египте все про безопасность. На улицах дежурят люди в форме, в президентском дворце на каждом шагу военный, а в аэропорту Каира досмотр вплоть до тщательного разбора чемоданов. Страна пережила уже не одно потрясение. Потому каждый шаг – контроль. В сфере безопасности у нас тоже есть с ними контакт. После установок белорусской компанией – мировым лидером в области рентгеноборудования – сканеров, буквально через месяц в курортный Шарм-эль-Шейх возобновились полеты из России.

Третий официальный визит Александра Лукашенко в Египет. Подводим итоги-64

Владимир Линев, генеральный директор компании по производству медицинского оборудования:
Если мы востребованы, если нам предлагают такие серьезные проекты, то это говорит, что это продукт мирового уровня, который конкурирует с лучшими производителями.

Третий официальный визит Александра Лукашенко в Египет. Подводим итоги-67

И все же взрослым и серьезным, вопреки Чуковскому, в Африку можно и даже нужно заходить. Здесь возможности, здесь большие перспективы. А это именно та пирамида, которая нам интересна!

Третий официальный визит Александра Лукашенко в Египет. Подводим итоги-70

# Беларусь-Египет # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Джордж Рефат # Валерий Иванкович # Мустафа Хадхуд # Владимир Гусаков # Владимир Линев # Сергей Терентьев # Мухтар Атта # Фотофакт

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