Там звучат Билли Шихан, Тони Франклин и Руди Сарзо. Как белорусу удалось записать альбом с лучшими музыкантами мира?

Рок-открытие года. Скоро увидит свет уникальный альбом гитариста Евгения Сироты Golden hearts, рассказали в программе «Минск и минчане». Талантливому белорусу удалось не только создать оригинальные композиции, но и записать их онлайн вместе с выдающимися музыкантами планеты. Билли Шихан, Тони Франклин, Руди Сарзо, Мэтт Биссонетт – всего около 20 виртуозов, которых можно узнать с первых аккордов. Как они встретились на просторах интернета и с чего все начиналось? Мы побывали в гостях у незаурядного земляка. Анна Сушкова, корреспондент:

Как давно вы увлеклись рок-музыкой?

Евгений Сирота, гитарист:

Музыкой занимаюсь очень давно, с самого детства, лет с 12-13, со школьных времен. Просто начала нравиться музыка, рок-музыка из фильмов. Там же в конце титры идут, что-то роковое промелькнуло – понравилось, зацепило. Попросил папу купить свою первую гитару, совсем простую, акустическую. Буквально два месяца ходил на какие-то уроки, там мне основы показали, и дальше сам. Это был «Сектор Газа», Виктор Цой – легенький. А потом пошло тяжелое, типа Metallica, «Ария». Анна Сушкова:

Насколько это затянуло, что вы стали профессиональным музыкантом? Евгений Сирота:

Настолько затянуло, что в 15 лет у нас уже была первая группа, когда мы начали выступать по Минску. В дальнейшем немножко развились и выступали по Беларуси. Группа называлась «Матадор». Много всего было. В кавер-бендах участвовал, всю Беларусь изъездили, за рубежом немножко были. Много коллективов, в которых участвовал, проектов очень много.

Но главным проектом в жизни гитариста стал инструментальный альбом. Который окрестили легендарным еще до официального релиза. В век современных технологий возможно и такое. Евгений Сирота:

Для западных музыкантов это явление распространенное. Многие гитаристы выпускают свои сольные альбомы. Такие имена, как Джо Сатриани, Пол Гилберт, Стив Вай – они известны по всему миру. В России есть достаточно большое количество гитаристов, которые тоже что-то делают самостоятельно. Евгений Сирота не из тех людей, которые плывут по течению. Еще несколько лет назад он поставил себе цель, заручился поддержкой барабанщика из Калифорнии Мэтта Старра и написал несколько первых риффов. И его поддержали басами со всего мира.

Евгений Сирота:

Все началось три года назад, когда только по миру пошла пандемия, когда у музыкантов концерты отменялись. Ты сидишь дома за компьютером. Слава богу, интернет у нас есть, когда можно общаться по всему миру. Просто начал писать всем кумирам своей юности. Всем, кого люблю, кого знаю. Письмо с предложением: здравствуйте, меня зовут Евгений, я гитарист из Беларуси, хочу сочинить инструментальный альбом. Готовы ли вы принять участие в моем альбоме? Конечно, многие известные ребята отвечали, кто-то не отвечал. Среди 150 писем 20 человек собрались. Анна Сушкова:

Многие подумают: связаться со звездой так сложно. Как вам удалось?

Евгений Сирота:

В наше время все наоборот. Как раз таки очень легко. У каждого музыканта есть свой сайт. Помимо этого, у каждого музыканта есть свой Instagram, Facebook – все соцсети. Они же тоже люди, тоже хотят показать, как время с женой проводят, с детьми, куда ходят, на каких концертах выступают. Все так же, как и у нас. Написать очень легко, а ответят ли они тебе, уже вопрос. Анна Сушкова:

Вы даже хотите издать книгу о том, как общались с известными людьми. Может, расскажете нам пару удивительных историй, которые стали для вас подарком судьбы? Евгений Сирота:

Написать книгу о всем трехлетнем пути – занятие долгое. Наверное, года на три. Надо к этому прийти, потому что это очень интересная, увлекательная история исполнения юношеской мечты. Мне было 13 – я молился на этих рок-звезд, а тут, спустя время, с кем-то из них посотрудничал.

И не с кем-то, а с музыкантами из Mr.Big, Newsted, Ozzy Osbourne Band, Gamma Ray, Masterplan и российских групп «Артерия», «Кипелов», «Рондо». Но самой запоминающейся стала встреча с Билли Шиханом. Евгений Сирота:

Это американский бас-гитарист. Он широко известен по Японии, он номер один для японцев. С ним легко связались, на то время отменились все гастроли. Я ему показал свою музыку, он заинтересовался, сказал: у тебя действительно все в порядке, да, можно посотрудничать. Когда он мне ответил в 3 часа ночи, у меня был шок. Помню: подрываюсь с кровати, мне Билли ответил! А что ему показать? У меня ничего нет. Я до 7 утра взял гитару, сел за компьютер, начал сочинять какую-то песню, чтобы ему на утро отослать.

Написанная впопыхах мелодия получилась неудачной, зато завязался разговор. И Евгений отправил известному американскому музыканту клип проекта One String Man, в котором он играет на гитаре с одной струной. Итог – две композиции в альбоме с участием одного из лучших бас-гитаристов мира. И это далеко не все сюрпризы. Евгений Сирота:

В альбоме есть песня Lights of the world («Огни мира»), я ее сочинял специально под немецкого барабанщика известной группы Gamma Ray Майкла Эра. Тоже легко с ним вышел на связь. Я знал, что он очень техничный, виртуозный барабанщик. И начал максимально наворачивать на компьютере какие-то барабанные партии, что-то сочинять. Так и родилась песня, самая сложная и техничная в этом альбоме. Итак, подсчитаем имена в музыкальном созвездии!

Евгений Сирота:

Из самых известных западных рок-музыкантов, которые присутствуют на моем альбоме Golden hearts, – это легендарный Билли Шихан, бас-гитарист номер один на планете, бас-гитарист Мэтт Биссонетт, американский музыкант, который сейчас находится в туре с Элтоном Джоном. До этого он даже играл в группе Ринг Старра – это Beatles. Тони Франклин, Руди Сарзо, бас-гитарис, который сотрудничал когда-то с Оззи Осборном, играл с Рэнди Роадсом, Ронни Джеймсом Дио. Это прям легенды. Очень хороший гитарист Роланд Грапов. Это немецкий артист, который раньше играл в группе Helloween. А сегодня он участвует в онлайн-проекте белоруса, не изменяя пауэр-металу. Евгений Сирота:

Это музыканты, которые несколько лет назад сотрудничали с бас-гитаристом Джейсоном Ньюстедом, который в начале 2000-х покинул «Металлику». У меня получилось с ними познакомиться. С Джесом я вообще дружу теперь, в онлайн-переписке у нас общие темы для разговора, постоянное общение, к Новому году мы сейчас сюрприз готовим интересный.

Вот так, живя в Минске и не вставая с рабочего места, можно законнектиться с мировыми знаменитостями. И секретов тут нет. Другой вопрос – как аудиодорожки, записанные в разных уголках планеты и на разном оборудовании, удалось свести в композиции и даже клипы? Евгений Сирота:

Я изначально принял решение просить каждого музыканта, помимо аудиодорожек, присылать видео, чтобы визуально было видно, что этот играет на бас-гитаре, этот играет на гитаре. Многие записывали просто дома. Сергей Терентьев вообще на даче записал. Барабанщики, естественно, на студиях.