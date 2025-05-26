Белорусов здесь ждали – в чём перспектива сотрудничества с Египтом?

«Точки опоры» для Беларуси на современной карте мира. А их, несмотря на санкционные попытки выбить у Минска «почву из под ног», не мало – как традиционных, так и тех, где мы делаем первые, но уже уверенные шаги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом смысле Африка, что называется, «непаханое поле» для укрепления сотрудничества. Но на крайнем севере жаркого континента есть государство, где отношения с Минском имеют вполне серьезный фундамент – и политический, и торгово-экономический.

Египет – именно отсюда 26 мая приходят важные для Минска новости. В Арабской Республике работает белорусская делегация – парламентарии, представители предприятий, бизнесмены. В повестке – обсуждение взаимовыгодных проектов в экономике и бизнесе. А для этого у Минска и Каира есть отличная политическая база. Мы одинаково, ну или по схожим принципам смотрим на большинство мировых проблем. К тому же Египет – одно из авторитетных государств в мировой «экономической обойме». И недавнее присоединение Арабской Республики к международной организации БРИКС – тому подтверждение. А для Минска это еще один весомый аргумент.

Ольга Масловская, корреспондент:

Беларусь и Египет в представлении друг другу не нуждаются. Дипломатическим отношениям более 30 лет. Именно в Каире было открыто первое в арабском мире белорусское посольство. После были три официальных визита Президента Александра Лукашенко в Египет, а в 2019-м уже Минск встречал лидера Арабской Республики. Очевидно: стороны нацелены на далекую перспективу. Стороны в постоянном контакте: будь то предприятия, министерства или парламенты двух стран. Делегацию Палаты представителей Беларуси здесь ждали. Поэтому первая встреча – несмотря на поздний прилет – сразу после приземления. В распоряжении партнеров всего два дня, а нам и Египту нужен максимальный результат. Прежде всего в торгово-экономическом сотрудничестве. Потенциал огромен.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Египет нам интересен и как мощная страна на севере Африканского континента, и как ворота в Африку. Мы интересны для Египта по ряду вопросов, в том числе и поставки сельскохозяйственной продукции, продукции машиностроения, фармацевтики. Сергеенко пригласил бизнес-круги Египта поучаствовать в выставке «Белагро» и форуме по ИИ в Минске. Подробности здесь. В 2024-м во время официального визита правительственной делегации Беларуси в Египет было подписано межправительственное соглашение о системе содействия взаимной торговле. Документ ратифицирован белорусскими парламентариями. Активно использовать его возможности предложил Игорь Сергеенко во время встречи с главой Федерации египетских торговых палат. Эта организация объединяет пять миллионов промышленников и бизнесменов Арабской Республики. Так что в распоряжении нашей страны есть максимально эффективный инструмент для продвижения своих интересов на рынке Египта.