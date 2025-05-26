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Сергей Терентьев: мы сохраняем динамику политических контактов с Египтом

26 мая 2025 07:57
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Беларусь продолжает целенаправленно укреплять отношения с африканскими странами. Этот континент играет все более значительную роль в глобальной политике и экономике. И здесь важно планомерно выстраивать сотрудничество по всем направлениям, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этому будет способствовать официальный визит делегации Палаты представителей Национального собрания Беларуси в Египет. В Каир также прилетели руководители крупных отечественных предприятий.

Сергей Терентьев: мы сохраняем динамику политических контактов с Египтом-2

26 мая пройдет ряд встреч, центральная из которых с председателем Палаты представителей Египта Ханафи Аль-Гебали. Будут обсуждаться успехи и достижения парламентского диалога. Совместные проекты в экономике станут предметом разговора во время встречи с президентом Федерации египетских торговых палат. В планах белорусской делегации посещение новой административной столицы Египта – умного и экологичного города, возведенного в сорока километрах от Каира.

Сергей Терентьев: мы сохраняем динамику политических контактов с Египтом-4

Сергей Терентьев, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Египте:
Мы сохраняем динамику политических контактов. Диалог между руководством двух стран нужно вести, нужно поддерживать, нужно давать зеленый свет бизнесу, гуманитарным кругам, образовательным, научным, давать понять, что поддержка со стороны руководства обеих стран есть. 

Это очень важно. Подобного рода визиты вызывают очень положительный отклик здесь, в Египте. Несомненно, внимание на Египет еще раз в большей степени обращают и в Беларуси. Поэтому для поддержания диалога политического, для создания благоприятных условий сотрудничества в других сферах, такого рода визиты нужны, они обязательны.

Дипломатические отношения Беларуси и Египта насчитывают без малого 30 лет. Обмен визитами на высшем уровне подтвердил желание стран работать над укреплением торгово-экономических отношений.

# Беларусь-Египет # Сергей Терентьев

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