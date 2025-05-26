Сергей Терентьев: мы сохраняем динамику политических контактов с Египтом

Беларусь продолжает целенаправленно укреплять отношения с африканскими странами. Этот континент играет все более значительную роль в глобальной политике и экономике. И здесь важно планомерно выстраивать сотрудничество по всем направлениям, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этому будет способствовать официальный визит делегации Палаты представителей Национального собрания Беларуси в Египет. В Каир также прилетели руководители крупных отечественных предприятий.

26 мая пройдет ряд встреч, центральная из которых с председателем Палаты представителей Египта Ханафи Аль-Гебали. Будут обсуждаться успехи и достижения парламентского диалога. Совместные проекты в экономике станут предметом разговора во время встречи с президентом Федерации египетских торговых палат. В планах белорусской делегации посещение новой административной столицы Египта – умного и экологичного города, возведенного в сорока километрах от Каира.